臉書驚見囚虐影片 警追出竹聯幫設局黑吃黑

臉書社團日前驚見有名全裸男子遭圍毆囚虐的影片，刑事局獲報進行追查，並於今天宣布破獲竹聯幫和堂成員設局黑吃黑虐男案，5名涉案犯嫌依妨害自由等罪嫌送辦。

刑事局今天下午召開破案記者會，宣布破獲幫派成員黑吃黑凌虐案件。偵查第七大隊副大隊長徐釗斌表示，本月10日接獲網友轉傳男子囚虐影片至臉書社團，查明身分後，通知被害男子到案。

警方追查，在北市中山區擔任酒店經紀的26歲被害男子於4月接受45歲的李姓男同事委託，協助領取酒店經紀人薪水新台幣30萬元，但還沒將錢交給李男前，便獲30歲鄧姓犯嫌邀約喝酒，反遭對方迷昏。

被害男子在他處醒來後，發現自己全身赤裸並被鐵鍊綑綁，身上財物被洗劫一空。在場的鄧姓及李姓犯嫌等5人以被害男子私吞薪水為由，持棍棒輪番圍毆，還強迫被害男子裸舞，過程遭在旁嬉鬧觀看的圍觀者拍下。

被害男子遭囚數日，其家屬於4月7日通報失蹤，4月14日才找到人，但全案直到影片本月外流後才曝光。警方表示，被害男子遭5人圍毆，造成身體多處瘀傷，右後膝還有刀傷。

刑事局今天上午將5名涉案犯嫌逮補到案，並於5人住處查扣K他命等毒品贓證物。

據了解，5名犯嫌均為竹聯幫和堂成員，且從事酒店經紀，到案後承認部分罪行，警方詢後將依妨害自由、強制、強盜及恐嚇等罪嫌送台北地檢署偵辦。