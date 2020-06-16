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開道場仙女班涉猥褻女信徒 中華中正黨主席「少龍」遭拘提

聯合報 / 記者李奕昕／台北即時報導

自稱中華中正黨榮譽黨主席「少龍」的徐浩城開設道場，涉嫌以修煉仙女為由，招收年輕單身女子猥褻，稱地球將毀滅，指示信眾奉獻，另私開中藥處方籤；刑事局拘提他與李姓女秘書，依詐欺、醫師法、妨害性自主罪嫌究辦。

警方調查，徐浩城在台北市、台中市、高雄市開設道場近30年，取名華興靈修中心廣收信徒，他宣揚宗教理念，自稱道主、主人、師父、五教共主，信徒則以僕人自稱。

徐成立「仙女班」，由秘書李姓女子管理，招收20至30歲單身女子加入，頒布「道宮宮女新生活規則」，要求不得聯繫家人及朋友；女信徒對他心存敬畏，不敢違抗指示，有3人稱在道場遭徐猥褻。

徐在道場播放電影「末日預言」，主張地球將在2012年毀滅，屆時錢財無用，他會用太空梭帶信眾移居其他星球，前往靈性世界消災解厄，需購買民生用品，要求奉獻現金。

另外，他不具中醫師資格，卻長期開出中藥處方箋給信徒，指示依藥方至中藥局購買中藥服用。

今年2月，徐稱加入中華中正黨聽他唱歌，可預防新冠肺炎，被警方依散布謠言函送，隔月有信徒報案提告詐欺。刑事局偵一大隊第二隊蒐證，今天上午搜索北市的道場，拘提徐、李，正在偵詢。

警方搜出現金8000萬元、仙女班法則、小尊神明、帳冊及藥單，發現現場擺放太空梭模型，一併查扣。

【中央社／台北16日電】

中華中正黨榮譽黨主席徐浩城聲稱聽歌入黨可治新冠肺炎，遭送辦裁罰。刑事局擴大追查，發現他開設的華興靈修中心還涉宗教詐財，並猥褻數名「仙女」信徒，今天查獲兩人法辦。

「中華中正黨」去年12月7日創立，榮譽黨主席「少龍」徐浩城與秘書長李美華於2月在臉書散布新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）不需就醫等謠言，聲稱聽黨主席唱歌並入黨即可療癒。刑事局查獲送移送，台北地方法院新店簡易庭依社維法各處兩人罰鍰新台幣1萬元。

全案經溯源追查，刑事局今天召開破案記者會，偵查第一大隊副大隊長許益祥表示，自3月14日起陸續接獲被害人指稱，遭以徐浩城為首的華興靈修中心詐騙逾千萬元，隨即組成專案小組積極偵辦。

經調查了解，以徐浩城為首的宗教詐欺集團假藉宗教理念作為掩護，自民國80至90年間於台北、台中、高雄等地開設道場，廣收信徒，徐浩城自稱「道主、五教共主、主人或師父」等，信徒則以「僕人」稱呼，鼓吹怪力亂神。

此外，徐浩城還要求信徒觀看電影「末日預言」，宣稱地球將於101年毀滅，鼓吹信徒捐錢購買日用品、家電和衣服等各式物資，並於道場設置太空梭模型，假稱可載信徒至外太空的靈性世界避難。

警方指出，設立於台北市文山區興隆路附近的道場，為地下1樓至5樓的建物，徐浩城自住於5樓，其他樓層均作道場使用。

此外，徐浩城還在靈修中心內成立「仙女班」，自女信徒群中篩選20至30歲單身且無性經驗者加入，並交李美華管理，並頒布「道宮宮女新生活規則、道主教化、道主開示」以為規範，嚴格管控「仙女」生活，且不得與親友聯繫，再藉女信徒敬畏之心和灌輸因果業報等觀點，涉嫌強制猥褻多人得逞。

警方追查發現，徐浩城安排「仙女班」成員共住在道場對面的建物房內，近期僅有兩名20多歲、大學剛畢業的女信徒居住，且都任職於徐浩城所成立的「太一檢測公司」，總員工數約50至60人。

目前已有3名受害的「仙女班」成員向警方報案，並持續擴大清查其他受害人數。

另查徐浩城不具中醫師資格，卻長期私自開立中藥處方箋給靈修中心信徒，並指示信徒們依此到藥局購買中藥配方服用，顯涉嫌違反醫師法。

據了解，徐浩城約從100年起進行宗教詐欺犯行，105年後涉猥褻女信徒等情事。

專案小組經長期蒐證後，今天拂曉出擊、兵分四路拘提搜索，並於靈修中心台北道場、「仙女班」住處、徐浩城住處和公司查獲現金8000萬元、帳冊、藥單、太空梭模型、小尊神明、仙女班法則等贓證物。

全案詢後將徐浩城、李美華依涉詐欺、妨害性自主及醫師法等罪嫌解送台北地檢署偵辦。

自稱中華中正黨榮譽黨主席「少龍」的徐浩城開設道場，涉嫌猥褻女信徒，刑事局搜索道場，拘提他偵詢。記者李奕昕／翻攝
自稱中華中正黨榮譽黨主席「少龍」的徐浩城開設道場，涉嫌猥褻女信徒，刑事局搜索道場，拘提他偵詢。記者李奕昕／翻攝
自稱中華中正黨榮譽黨主席「少龍」的徐浩城開設道場，涉嫌猥褻女信徒，刑事局搜索道場，拘提他偵詢。記者李奕昕／翻攝
自稱中華中正黨榮譽黨主席「少龍」的徐浩城開設道場，涉嫌猥褻女信徒，刑事局搜索道場，拘提他偵詢。記者李奕昕／翻攝
自稱中華中正黨榮譽黨主席「少龍」的徐浩城開設道場，涉嫌猥褻女信徒，刑事局搜索道場，拘提他偵詢。記者李奕昕／翻攝
自稱中華中正黨榮譽黨主席「少龍」的徐浩城開設道場，涉嫌猥褻女信徒，刑事局搜索道場，拘提他偵詢。記者李奕昕／翻攝
自稱中華中正黨榮譽黨主席「少龍」的徐浩城開設道場，涉嫌猥褻女信徒，刑事局搜索道場，拘提他偵詢。記者李奕昕／翻攝
自稱中華中正黨榮譽黨主席「少龍」的徐浩城開設道場，涉嫌猥褻女信徒，刑事局搜索道場，拘提他偵詢。記者李奕昕／翻攝

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