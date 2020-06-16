快訊

開城工業園區驚傳爆炸聲！南韓證實北韓炸毀兩韓聯絡辦公室

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東鹽埔漁港還有1艘船悶燒 損失逾3億元

中央社 / 屏東縣16日電

屏東縣鹽埔漁港火燒船事件，火勢在昨晚獲控制，造成5艘遠洋漁船及2艘膠筏燒燬，但截至今天中午還有1艘漁船在悶燒。東港區漁會總幹事林漢丑表示，初估漁船損失超過3億元。

海巡署指出，屏東縣鹽埔漁港在今天上午仍有「兆億388」、「昇鎰興118」、「東鴻222」3艘漁船持續燃燒，但到中午僅剩「昇鎰興118」在悶燒，消防、海巡人員仍然在場持續灌救。

林漢丑表示，鹽埔漁港火燒船事件，共有高雄籍「昇鎰興118」、「東鴻222」、高雄小港籍「豐海22」、屏東縣東港籍「兆億388」、琉球籍「振東益」等5艘遠洋漁船及2艘膠筏燒燬。

根據救災的海巡人員指出，事件是先由1艘漁船冒出濃密黑煙，隨後竄出火苗起火燃燒，起火船隻的纜繩被燒斷後，船隻漂移至鄰近漁船停泊處，因船身及船上有大量易燃物，加上大風助長火勢快速蔓延，造成連環火燒船。

林漢丑表示，受損的每艘漁船造價新台幣6000至8000萬元，初步估計，損失至少3億元以上，保險理賠不可能賠足，漁業署及縣府會提供救助金（膠筏5000元，漁船10萬至20萬元），區漁會將盡力協助相關的救助及保險理賠。

屏東縣東港鹽埔漁港鹽埔泊區昨天發生火燒連環船式的火警，造成5艘遠洋漁船、2艘膠筏全毀，船東看著被燒到剩下軀殼的漁船，欲哭無淚。記者潘欣中／翻攝
屏東縣東港鹽埔漁港鹽埔泊區昨天發生火燒連環船式的火警，造成5艘遠洋漁船、2艘膠筏全毀，船東看著被燒到剩下軀殼的漁船，欲哭無淚。記者潘欣中／翻攝

屏東縣東港鹽埔漁港鹽埔泊區昨天發生火燒連環船式的火警，造成5艘遠洋漁船、2艘膠筏全毀，船東看著被燒到剩下軀殼的漁船，欲哭無淚。記者潘欣中／翻攝
屏東縣東港鹽埔漁港鹽埔泊區昨天發生火燒連環船式的火警，造成5艘遠洋漁船、2艘膠筏全毀，船東看著被燒到剩下軀殼的漁船，欲哭無淚。記者潘欣中／翻攝

屏東縣 海巡署 東港

延伸閱讀

鹽埔漁港火燒船災損逾2億 莊瑞雄：燒出災防管理問題

懸賞200萬尋人！棚集山失蹤10天 屏東副院長今平安生還

影／屏東小琉球驚傳遊客溺水 台韓遊客1死1失蹤

維修不慎 鹽埔漁港7船筏連環燒

相關新聞

毒品咖啡包國內增長迅速 刑事局破獲史上最大原料進口

今天是警察節，警政署今天上午舉辦「109年警察節慶祝大會」活動，由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌頒發「全國模範警察」及「資深...

屏東鹽埔漁港還有1艘船悶燒 損失逾3億元

屏東縣鹽埔漁港火燒船事件，火勢在昨晚獲控制，造成5艘遠洋漁船及2艘膠筏燒燬，但截至今天中午還有1艘漁船在悶燒。東港區漁會...

影／鐵警李承翰父公祭 徐國勇：會持續關注訴訟發展

鐵路警察李承翰父親李增文驟逝，今天辦告別式，內政部長徐國勇到場致意時說，李承翰姐夫在肅槍和緝毒有很好表現，當選全國模範警...

影／詐徒歐洲學成歸國台灣自立門戶 半年撈4000萬被逮

因詐騙集團猖獗，大陸積極查緝境外網路電話詐騙，歹徒為了規避，但又騙大陸民眾，常在土耳其、西班牙等第三地設立詐欺機房，並透...

影／高雄警車押解人犯騰空飛起 網友戲稱宛如電影情節

高雄小港警分局大林所警車行經前鎮區，碰上路面高低差，又高速通過十字路口，警車突騰空而起，落地後留下白煙，讓一旁機車騎士看...

查獲「喵喵」原料 可製千萬包毒咖啡

國內毒品咖啡包泛濫，刑事警察局日前接獲情資，在台中港攔截三千五百多公斤四級毒品「二-溴-四甲基苯丙酮」；「二-溴-四甲基...

女兒寄大麻油 罕病母被控運毒

一名六十多歲婦人罹患罕見神經系統疾病，在美國念書的女兒購買兩瓶「大麻油」寄回台灣，想給母親舒緩病情，海關攔截交調查局依運...

驚！小姐坐檯1600元一節 非八大竟是販毒行話

橋頭地檢署今天發布高檢署「強化校園毒品查緝執行計畫」專案成果，包括有高雄某私立大學的學生涉賣大麻、不法集團用通訊軟體帳號...

蘭嶼中學女學生赴台南參加檢定 晚間疑心疾發作不治

台東縣蘭嶼高中學生一行19人，由林姓老師帶領今天到台南市，準備參加明天的餐飲技能檢定證照及參訪講習，17歲高二謝姓女學生...

蘭嶼高二女學生到台南考證照 晚間倒臥旅社送醫不治

台東縣蘭嶼高中二年級謝姓少女，和同學及老師來台南市參加餐飲檢定證照考試， 今晚7點多被人發現倒在投宿旅社房內床邊已無生命...

南投阿嬤載番茄回家 農用搬運車翻覆壓死6歲幼童

南投縣信義鄉台21線旁農路晚間天黑後，發生一起農用搬運車翻覆壓死一名6歲幼童命案，警方表示，由於該路段位於東埔黑小子蓮霧...

影／屏東縣鹽埔漁港火燒船 7船筏受損幸無人傷亡

屏東縣新園鄉鹽埔漁港內側突堤碼頭今下午4點驚傳火燒船，海巡署安檢人員發現漁船突冒出黑煙，之後看到火光，還聽到爆炸聲響，消...

熱門新聞

懸賞200萬尋人！棚集山失蹤10天 屏東副院長今平安生還

蘭嶼高二女學生到台南考證照 晚間倒臥旅社送醫不治

男穿少將陸軍服搭高鐵 被憲兵移送獲不起訴

和美小鎮醫師陳屍自家水塔 警方調查死因

影／屏東小琉球驚傳遊客溺水 台韓遊客1死1失蹤

南投阿嬤載番茄回家 農用搬運車翻覆壓死6歲幼童

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。