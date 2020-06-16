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屏東鹽埔漁港還有1艘船悶燒 損失逾3億元
屏東縣鹽埔漁港火燒船事件，火勢在昨晚獲控制，造成5艘遠洋漁船及2艘膠筏燒燬，但截至今天中午還有1艘漁船在悶燒。東港區漁會總幹事林漢丑表示，初估漁船損失超過3億元。
海巡署指出，屏東縣鹽埔漁港在今天上午仍有「兆億388」、「昇鎰興118」、「東鴻222」3艘漁船持續燃燒，但到中午僅剩「昇鎰興118」在悶燒，消防、海巡人員仍然在場持續灌救。
林漢丑表示，鹽埔漁港火燒船事件，共有高雄籍「昇鎰興118」、「東鴻222」、高雄小港籍「豐海22」、屏東縣東港籍「兆億388」、琉球籍「振東益」等5艘遠洋漁船及2艘膠筏燒燬。
根據救災的海巡人員指出，事件是先由1艘漁船冒出濃密黑煙，隨後竄出火苗起火燃燒，起火船隻的纜繩被燒斷後，船隻漂移至鄰近漁船停泊處，因船身及船上有大量易燃物，加上大風助長火勢快速蔓延，造成連環火燒船。
林漢丑表示，受損的每艘漁船造價新台幣6000至8000萬元，初步估計，損失至少3億元以上，保險理賠不可能賠足，漁業署及縣府會提供救助金（膠筏5000元，漁船10萬至20萬元），區漁會將盡力協助相關的救助及保險理賠。
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