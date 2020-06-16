影／鐵警李承翰父公祭 徐國勇：會持續關注訴訟發展
鐵路警察李承翰父親李增文驟逝，今天辦告別式，內政部長徐國勇到場致意時說，李承翰姐夫在肅槍和緝毒有很好表現，當選全國模範警察，蔡英文總統昨天頒獎時也特別交代姐夫要好好照顧岳母，警政署也會出動律師團協助後續訴訟，他會持續關注訴訟發展，也請檢察官多多注意。
徐國勇、嘉義市長黃敏惠、警政署長陳家欽和立委王美惠等人都到場致意，黃敏惠擔任點主官，她遇到徐國勇時也詢問社會安全網進度，現在外界都很憂慮警察值勤狀況，徐國勇回應，現在有草案由法務部處理，訴訟、社會安全網也會積極處理。
「今天只有悲痛」，黃敏惠表示，很不捨李爸爸，希望李承翰是最後一個受害者，要真正的把社會安全網做好，希望每個工作崗位，都有好的工作環境，慰問家屬時，常娓娓道來對無罪判決的悲憤，這條路還很長，他們和里長會繼續關懷李家，一定持續陪伴。
陳家欽在告別式也交代李承翰姐夫，好好照顧李母，陳家欽說，大家都很悲傷，希望家屬要堅強，相信女兒女婿都會好好照顧李母。
「希望李媽媽要保重，社會一定會還他們公道」，王美惠表示，之前陪副總統到聖馬爾定醫院拜訪時，院方也說，現在醫療發達，他們也很少見這麼嚴重的胃出血。她覺得李爸爸真的是「凝死」，但也很堅強不喊痛，可惜還沒看到社會給他兒子交代，就這樣走了。
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