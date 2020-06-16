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刑事局破獲話務系統商水房 斷詐騙聯繫與金流

中央社 / 台中16日電

刑事局電信偵查大隊去年8月，破獲電信詐騙機房，向上溯源查出提供非法話務系統的系統商，及協助洗錢的水房集團，逮捕林男等5人，訊問後依法送辦，斬斷詐騙集團聯繫與金流。

刑事警察局電信偵查大隊偵二隊今天表示，電信偵查大隊與台中市警察局第二分局於民國108年8月接獲線報，在台中市破獲詐騙話務機房，以假公安名義詐騙中國被害人，共移送偵辦楊男等12人，警方另組成專案小組向上溯源，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組經10個月追查，發現機房上游由專門提供網路話務的系統商，提供網路供詐騙機房使用，查出涉案的系統商向國外電信公司批發網路話務設備，再提供給詐騙機房使用，以詐騙中國地區被害人，並追查出專門販賣中國人頭門號及銀聯卡帳號的水房成員。

專案小組蒐證後，鎖定犯嫌據點分布在台中市及嘉義縣，於今年6月9日持搜索票執行攻堅搜索，破獲話務系統商林姓男子等3人及水房集團林男等2人，查扣數位式移動結費設備（DMT）3台、工作手機、銀聯卡、中國人頭門號及現金等證物。

警方指出，辦案人員破獲詐騙話務系統商，斬斷詐騙機房與被害人的聯繫管道，有效阻斷詐騙機房營運空間，另查緝水房集團，阻斷詐騙集團洗錢管道，有效切斷詐諞的金流。

警方全案訊問後，將林男等5人，依組織犯罪、詐欺等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

詐騙集團 電信詐騙 詐欺

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