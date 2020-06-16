男藏豪宅種大麻製毒 新莊警監控逮人送辦

毒販利用豪宅出入門禁控管嚴格、警方不易查緝特點，特別租下豪宅以水耕種植方式在屋內栽種大麻，再加工成品販賣。警方在接獲線報後多日監控，日前成功攻堅，逮人送辦。

新莊分局今天表示，線報指出新北大道四段某豪宅社區疑藏有大麻製毒工廠，經報請新北地方檢察署檢察官簡群庭指揮偵辦，分局長林武宏親率偵查隊隊長林振瑞組成專案小組進行多日監控，日前攻堅查獲大麻植栽及製毒工廠。

警方表示，當場查獲游姓及洪姓男子及大麻成株20株、植株42株、大麻種子50顆，市場價值超過新台幣100萬元。

初步偵訊，兩男供稱從大麻種子是從國外帶返台灣的，經自學水耕法及加工技術後，利用豪宅出入門禁控管嚴格、警方不易查緝特點，租下豪宅栽種製毒。

警方現場查扣肥料、水質檢測定計、乾式修剪器及溫濕度器、空氣幫浦、烘乾設備自動補水器等許多器材，以及乾燥大麻花（毛重23.2公克）乾燥大麻葉2袋（毛重158.1公克）等成品，訊後依毒品罪嫌將兩人移送法辦。