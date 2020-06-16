影／詐徒歐洲學成歸國台灣自立門戶 半年撈4000萬被逮

因詐騙集團猖獗，大陸積極查緝境外網路電話詐騙，歹徒為了規避，但又騙大陸民眾，常在土耳其、西班牙等第三地設立詐欺機房，並透過系統商向境外電信公司購買話務後，使用人頭卡搭配俗稱「貓池」的非法數位移動式節費設備（DMT）規避大陸檢警查緝，據查，涉案人在短短半年間，就騙得4000多萬的贓款，檢警去年8月間獲報後展開蒐證，9日陸續逮回機房、系統商、水房等涉案17人，其中機房與系統商的林姓男子等14人遭檢方依詐欺、組織犯罪條例罪嫌，聲押獲准。

刑事局電偵大隊偵二隊在去年8月間獲報，楊姓男子（39歲）曾在歐洲等地待過詐欺機房，因疫情返台後，與共犯11人在北屯區住宅大樓自立門戶，經營詐欺機房，涉嫌以大陸假公安的手法，詐騙大陸民眾，經清查楊的雲端資料庫內的犯罪事證，楊在短短半年間，已詐得贓款4000多萬元，估計被害人不在少數。

全案由台中地檢署檢察官柯學航指揮，並由電偵大隊偵二隊、台中市第二警分局、嘉義市第一警分局、南投縣仁愛警分局等單位組成專案小組繼續追查，在9日於嘉義水上查獲經營販售電信話務的系統商林姓男子（33歲），與嚴姓姐弟，另也在台中北屯，查獲提領贓款的水房成員林姓男子等2人。

電偵大隊偵二隊表示，因爲大陸查緝網路電話詐騙，對於網路電話都有管制，歹徒為了繼續詐騙大陸民眾的犯行，因此分工給林姓男子擔任系統商，由林向第三地的電信業者購買網路話務，行情約為每分鐘0.8元，然後再將話務以每分鐘3元賣給機房賺差價。

檢警調查，林姓男子除了賺取話務差價外，還會協助詐欺機房錄製假公安的語音訊息，並透過俗稱「貓池」的非法數位式移動結費設備（DMT），搭配大陸人頭卡，以群呼的方式，可同時撥打128支電話給被害人，被害人聽到假檢警的預錄語音後，若未察覺有異，依電話語音指示再按9轉接的話，就會轉到楊姓男子經營的詐欺機房，由機房人員進行後續詐騙，林也藉此方式，規避大陸檢警查緝。

據查，林以系統商的經營方式，獲利頗豐，每月都能有150萬元的營收，因此同是經營系統商的嚴姓男子還介紹姊姊給林當女友，未料三人此次都被檢警鎖定而全數落網。

電偵大隊偵二隊查獲非法數位式移動結費設備（DMT）3台，筆電2台、工作手機19支，U盾89個、銀聯卡27張、大陸人頭門號539張及現金27萬餘元。