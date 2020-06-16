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影／宛如電影情節！急押解人犯 高雄警車騰空飛起

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影／高雄警車押解人犯騰空飛起 網友戲稱宛如電影情節

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄小港警分局大林所警車行經前鎮區，碰上路面高低差，又高速通過十字路口，警車突騰空而起，落地後留下白煙，讓一旁機車騎士看了心驚膽顫。小港警分局今出面澄清，解釋原來是一名毒犯在押解途中毒癮發作，員警擔心出意外，才會加速行駛。

臉書「八卦村行車紀錄器影片上傳中心」流傳一段影片，一台小港警分局警車晚間行經前鎮區時代大道與成功路口時，因路面高低差，車速又快警車騰空而起，宛如電影情節般，引起民眾討論。

小港警分局說，大林所員警昨天下午3點查獲毒品案，張姓男子（41歲）因昏睡在轎車內，員警上前盤查時，在張的車上搜到毒品。警方晚上8點50分將張移送到高雄地檢署時，張突藥癮發作。

張男在警車上不斷掙扎哀嚎，警方擔憂他做出不理性行為，便加速行駛，要趕緊將張男解送至地檢署以利後續偵辦。事發時，警車騰空後又落地，幸好車上人員皆平安無事。

這輛警車返回派出所，經員警檢查，車輛前保險桿有擦痕及車底底盤前額破損。警車在今上午送保養廠後，維修人員說車體未有太大狀況，僅有輪胎需要修正。

高雄小港警分局大林所警車行經前鎮區，碰上路面高低差，又高速通過十字路口，警車突騰空而起，落地後留下白煙，讓一旁機車騎士看了心驚膽顫。記者邱奕能／翻攝
高雄小港警分局大林所警車行經前鎮區，碰上路面高低差，又高速通過十字路口，警車突騰空而起，落地後留下白煙，讓一旁機車騎士看了心驚膽顫。記者邱奕能／翻攝

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