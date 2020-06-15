驚！小姐坐檯1600元一節 非八大竟是販毒行話

橋頭地檢署今天發布高檢署「強化校園毒品查緝執行計畫」專案成果，包括有高雄某私立大學的學生涉賣大麻、不法集團用通訊軟體帳號「XX俱樂部」四處加群組涉賣毒咖啡包，檢警聯手在5月下旬到6月上旬專案期間共查獲4案、藥頭16人，檢方向法院聲押6人獲准。

檢方指出，近來網路販毒，都用暗語或代號，例如推銷「優質小姐坐檯中」、「小姐檯費1600元一節」，其實「小姐」是指K他命，1公克要賣1600元；毒咖啡包則代為為「美酒」，或依毒咖啡上的圖案來稱呼，有的做成惡魔圖案、冒用知名中國大陸品牌小米等。

檢方查出，高雄某私立大學黃姓學生多次向高雄另間私立大學的林姓學生、非學生陳姓男子買大麻，警方先查獲黃姓學生，今年5月底搜索逮捕林、陳，檢察官李明昌訊後聲請羈押林姓學生，法院裁定15萬交保。

檢方另破獲，不法集團以通訊軟體帳號「XX俱樂部」涉加入多個群組，來販售毒咖啡包，若談成交易，由成員前往面交，還隨身攜帶西瓜刀、小刀等防身；檢警6月上旬陸續逮捕林姓、周姓、蘇姓、鄧姓及1名少年成員到案，查扣毒咖啡包1343.67公克，檢察官楊翊妘訊問後認為4人涉販賣2、3級毒品重大，有逃亡及串證之虞，向法院聲押獲准。

檢方還查獲，劉姓男子與1名少年涉用WeChat通訊軟體，在「XX菸酒」群組內，隨機散布販售毒品咖啡包的訊息，警方5月下旬搜索扣得3級毒咖啡包一袋，毛重208公克，檢察官鍾仁松訊問後，命令劉2萬元交保。