屏東鹽埔漁港火燒船！漁船檢疫區正隔離船工 傷亡目前無法確定

屏東縣新園鄉鹽埔漁港，靠近東港溪側碼頭今天下午4點驚傳火警，現場4艘漁船及6艘膠筏正燃燒中，現場濃煙密布，消防人員持續搶救中。記者劉星君／翻攝 屏東縣新園鄉鹽埔漁港下午4時多發生火燒船意外。屏東警消表示，現場有4艘漁船、6艘膠筏燃燒，由於鹽埔漁港有漁船檢疫區，船工被隔離在船上，目前無法確定有無人命傷亡。

由於鹽埔漁港有漁船檢疫區，船工被隔離在船上，屏東縣警局東港分局表示，目前消防、海巡仍持續灌救中，還不知道有無人傷亡或受困。

鹽埔漁港已非第一次發生火燒船事件，近年已有多起，但今天火警波及的船數較多。東港區漁會總幹事林漢丑表示，鹽埔漁港是東港及小琉球的漁船整補、維修和停靠的港口，一般都有70、80艘漁船在此停靠。

另外，有漁港的1名船長說，以1艘CT4漁船造價約新台幣3000萬元，今天有4艘，恐怕損失上億元。

針對救災，屏東縣消防局表示，下午4時9分獲報新園鄉鹽埔漁港船舶火警，派遣16車、29人前往搶救。現場由3大隊副大隊長江好爵負責指揮，並通知海巡署支援3艘巡邏艇，到達現場濃煙密布，有4艘大型漁船及6艘膠筏正在燃燒，截至下午5時30分仍持續搶救中。

現場直到傍晚仍濃煙密布，由於今天屏東高溫達攝氏34度，濃煙漫布天際，連對岸的高雄市林園區都看得到。現場1名要返回小琉球的民眾表示，往漁港方向看，接連聽到爆炸聲響相當可怕。

不少民眾在臉書分享濃煙密布照片和影音，並提及港口就在黑鮪魚故鄉東港旁，還提及現正值黑鮪魚季節。也有網友在臉書呼籲民眾不要前往觀看，以免影響救災。