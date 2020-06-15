快訊

糗！他穿少將陸軍服搭高鐵被憲兵攔查 檢方曝下場

【老黨重生3】重調九二共識 國民黨要走「不統不獨第三條路」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

屏東鹽埔漁港火燒船！漁船檢疫區正隔離船工 傷亡目前無法確定

中央社 / 屏東縣15日電

屏東縣新園鄉鹽埔漁港，靠近東港溪側碼頭今天下午4點驚傳火警，現場4艘漁船及6艘膠筏正燃燒中，現場濃煙密布，消防人員持續搶救中。記者劉星君／翻攝
屏東縣新園鄉鹽埔漁港，靠近東港溪側碼頭今天下午4點驚傳火警，現場4艘漁船及6艘膠筏正燃燒中，現場濃煙密布，消防人員持續搶救中。記者劉星君／翻攝
屏東縣新園鄉鹽埔漁港下午4時多發生火燒船意外。屏東警消表示，現場有4艘漁船、6艘膠筏燃燒，由於鹽埔漁港有漁船檢疫區，船工被隔離在船上，目前無法確定有無人命傷亡。

由於鹽埔漁港有漁船檢疫區，船工被隔離在船上，屏東縣警局東港分局表示，目前消防、海巡仍持續灌救中，還不知道有無人傷亡或受困。

鹽埔漁港已非第一次發生火燒船事件，近年已有多起，但今天火警波及的船數較多。東港區漁會總幹事林漢丑表示，鹽埔漁港是東港及小琉球的漁船整補、維修和停靠的港口，一般都有70、80艘漁船在此停靠。

另外，有漁港的1名船長說，以1艘CT4漁船造價約新台幣3000萬元，今天有4艘，恐怕損失上億元。

針對救災，屏東縣消防局表示，下午4時9分獲報新園鄉鹽埔漁港船舶火警，派遣16車、29人前往搶救。現場由3大隊副大隊長江好爵負責指揮，並通知海巡署支援3艘巡邏艇，到達現場濃煙密布，有4艘大型漁船及6艘膠筏正在燃燒，截至下午5時30分仍持續搶救中。

現場直到傍晚仍濃煙密布，由於今天屏東高溫達攝氏34度，濃煙漫布天際，連對岸的高雄市林園區都看得到。現場1名要返回小琉球的民眾表示，往漁港方向看，接連聽到爆炸聲響相當可怕。

不少民眾在臉書分享濃煙密布照片和影音，並提及港口就在黑鮪魚故鄉東港旁，還提及現正值黑鮪魚季節。也有網友在臉書呼籲民眾不要前往觀看，以免影響救災。

屏東縣 東港 火災

延伸閱讀

直播／東港漁港10餘艘船陷火海！濃密黑煙直竄天際 警消搶救中

屏東泊逸酒店加宿舍2億賣出 觀光業者：太划算

影／屏東中正國中畢業生原創歌「翱翔」 記錄熱血青春

麟洛建貓狗收容所 居民反對

相關新聞

影／屏東縣鹽埔漁港火燒10艘漁船 初估損失上億元

屏東縣新園鄉鹽埔漁港，靠近東港溪側碼頭今天下午4點驚傳火警，港內停泊的漁船不明原因起火，火勢迅速延燒到其他船，連在高雄前...

毒品咖啡包國內增長迅速 刑事局破獲史上最大原料進口

今天是警察節，警政署今天上午舉辦「109年警察節慶祝大會」活動，由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌頒發「全國模範警察」及「資深...

酒駕男追撞竟開走被害人車…持雙刀返現場 驚動10警車圍捕

雲林縣麥寮鄉蔡姓鄉民今天中午開車不慎追撞前方車，原只是單純小車禍，他趁蘇姓被害人不注意時，竟開走蘇的車子，回家拿了兩把刀...

北市警員鳴笛值勤闖紅燈 遭保時捷撞斷牙全身傷

台北市大安警分局敦南派出所唐姓警員（23歲），今天傍晚近5點，收到派出所值班台通知，騎乘機車趕赴現場處理案件，他行經大安...

工人停車遭怒砸！恆春5星民宿老闆只想用錢了事 被灌爆負評

屏東縣恆春鎮一名方姓女子，昨天於臉書PO文控訴，父親的貨車停放在民宿花圃旁，卻遭到該民宿老闆砸車，事後老闆還理直氣壯嗆，...

屏東鹽埔漁港火燒船！漁船檢疫區正隔離船工 傷亡目前無法確定

屏東縣新園鄉鹽埔漁港下午4時多發生火燒船意外。屏東警消表示，現場有4艘漁船、6艘膠筏燃燒，由於鹽埔漁港有漁船檢疫區，船工...

李承翰父親明公祭 江啟臣促警械使用條例盡速三讀

今天是警察節，國民黨主席江啟臣在臉書提及鐵路警李承翰因公殉職一事，呼籲將警械使用條例修正草案列入本次立法院臨時會的議程，...

專題／防彈衣短缺超過半年 基層警怒「拿命去拚」？

員警在外不論是執勤、巡邏都必須穿著防彈衣，但這猶如「護身符」一般的救命衣，去年底開始起因為陸續有防彈衣使用期限將至，警政...

東港漁港10餘艘船陷火海！濃密黑煙直竄天際 警消搶救中

屏東縣新園鄉鹽埔漁港，今天下午4時許，港內停泊的漁船因不原因起火，火勢迅速延燒至其他船隻，濃密的黑煙也不斷向上竄升，連一...

鐵路殺警案家屬盼被告重送精神鑑定 將由合議庭決定

鐵路警察李承翰遭鄭姓男子涉嫌殺害案，台南高分院今天下午開準備程序庭，由於李的母親張秀珍明天將為先生李增文舉行告別式，李母...

中華婦聯會副祕書長動員票投統促黨 北檢追加起訴

大陸長沙台灣同胞投資企業協會會長林懷等7人被控幫韓國瑜及國民黨拉票，宴請500多名台商並向長沙市台辦、湖南省台辦索取14...

許崑源血液檢驗出爐 墜樓未受毒物及酒精影響

高雄市議長許崑源在本月6日晚間市長韓國瑜罷免案開票出爐不久，從苓雅區四維三路的17樓住處墜樓身亡，檢警連夜完成相驗，初步...

熱門新聞

苗栗竹南車禍 21歲機車騎士噴飛10多公尺慘死

台北商業大學驚傳女學生墜樓 送醫搶救不治

工人停車遭怒砸！恆春5星民宿老闆只想用錢了事 被灌爆負評

機車騎士遭撞飛亡…肇逃駕駛棄車4公里外 晚間投案

獨／工程師買春錢被偷還不夠衰 他竟嫖到「帶把」男人

擦撞護欄翻車！湖口駕駛卡車內無呼吸心跳 搶救不治

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。