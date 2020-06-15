桃園幼兒園警察節快樂參觀派出所 明白警察為誰辛苦
桃園市龍潭區的幼兒園為了解警察執勤，特別選在今天警察節，安排師生30人參觀龍潭警分局高平派出所，警方以寓教於樂的方式讓小朋友認識警察工作，也提醒大家要遠離各種犯罪。
參觀活動中，警方解說最新毒品包裝、詐騙手法、校園霸凌、交通安全等，還安排有獎徵答提高小月友的注意力和增加關法律、交通安全常識。
小朋友們還準備自己畫的卡片送給「警察叔叔」，並大聲喊「警察叔叔，警察節快樂」。高平派出所副所長楊勝吉表示，從警近30年，還是第一次在警察節當天收到幼童的祝賀卡片，這樣的慰勞與祝福讓人感到窩心。
員警熱情接待這群天真活潑的幼兒園孩童，包括介紹警察勤務裝備，參觀留置區時，員警及老師提醒「違法犯罪就會被（警察）銬起來喔」，小朋友反應很快「不要做壞事」，也對警察工作有進一步的認知。
龍潭分局分局長蕭欽杰更特別呼籲，青少年及兒童心智尚未成熟，往往隨著整體社會環境發展、家庭結構及個人觀念的轉變等因素而改變，容易產生錯誤觀念的偏差或犯罪行為而誤觸法網，希望能透過預防犯罪、交通安全等宣導活動，有效提升幼童們的守法觀念。
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