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殉職鐵警李承翰姐夫獲全國模範警察 憾岳父抑鬱而終

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導

今天是警察節，蔡英文總統參加警政署表揚「模範警察」活動， 嘉許警察在治安及防疫的優秀表現 ，並承諾永遠與警察一起為治安打拚。

蔡英文頒獎表揚今年獲選的28位全國模範警察。其中最引人注目的，就是殉職的鐵路警察李承翰姐夫莊貽麟，他也獲選為全國模範警察之一，日前他曾經透露，希望岳父能陪他一起參加獲獎活動，想不到還沒等到願望實現，岳父就不幸抑鬱身亡，讓莊貽麟感到相當遺憾。

莊貽麟是台中市第六警分局刑警，他查獲制式奧地利製GLOCK廠17 型手槍1把、制式衝鋒槍1把(德國HK廠SP89 型)、改造手槍1把(含彈匣)、子彈99顆；查獲第一級毒品（毛重：434公克）、第二級毒品安非他命（毛重：1373.8公克），因績效卓著獲頒全國模範警察。

今年獲選的全國模範警察中，台北市警察局刑警大隊偵查佐陳良俊，偵破查緝各類詐欺集團共5案，查獲犯嫌94人、不法所得高達新台幣2730萬餘元，並清查被害人140名，有效打擊詐騙集團，成功為國人財產把關。

高雄港務警察總隊刑事警察隊偵查佐郭嘉靜，今年還不到27歲，從警資歷才5年多，就偵破製造第三級毒品愷他命工廠案，起獲愷他命成品161.38公克、半成品1公斤及大量愷他命原料，有效遏止毒品危害。

總統蔡英文在表揚活動中，嘉許警察在這次防疫作戰中的表現。1月間疫情爆發後，警察以偵辦重大刑案的規格，協助疫情調查以及協尋居家隔離失聯的國人與外籍人士；在居家檢疫方面，更運用電子圍籬嚴密監測疫情；當網路所充斥不實訊息，不肖商人違法囤積販售防疫物資，引起社會恐慌，也都是靠警方查緝不法、消弭謠言。

蔡英文說，警察努力不懈地扛起治安及防疫重任，成功守住國人的平安與健康，是國家的防疫尖兵，台灣的防疫工作獲得國際的肯定與讚許，全體警察功不可沒。

行政院長蘇貞昌與全體全國模範警察合影。圖/記者廖炳棋翻攝
行政院長蘇貞昌與全體全國模範警察合影。圖/記者廖炳棋翻攝
蔡英文總統和殉職鐵警李承翰的姐夫莊貽麟合影。圖/記者廖炳棋翻攝
蔡英文總統和殉職鐵警李承翰的姐夫莊貽麟合影。圖/記者廖炳棋翻攝

警察 毒品 蔡英文

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