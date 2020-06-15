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毒品咖啡包國內增長迅速 刑事局破獲史上最大原料進口

聯合報 / 記者廖炳棋/台北即時報導

今天是警察節，警政署今天上午舉辦「109年警察節慶祝大會」活動，由總統蔡英文、行政院長蘇貞昌頒發「全國模範警察」及「資深績優人員警察獎章」給績優員警，另外刑事局日前偵破史上最大走私毒品咖啡包原料3529公斤，今天也將破案成果展示在警政署內，由刑事局長黃明昭向總統及院長說明破案經過及當前查緝毒品成效。

刑事局日前接獲情資，有不法分子打算自境外走私第三級毒品喵喵的原料「2-溴-4甲基苯丙酮」，在國內製造第三級毒品喵喵，刑事局深入追查後，報請台中地檢署指揮，5月18日會同財政部關務署台中關及彰化縣警察局，在台中港集中查驗區，查扣貨櫃走私「2-溴-4甲基苯丙酮」120桶（毛重3001公斤），並拘提張姓等4名犯嫌到案，又在彰化縣福興鄉走私毒品集團倉庫內查扣「2-溴-4甲基苯丙酮」22包（毛重528公斤），累計總重量達3,529公斤。

另外警方指出，近期國內發生多起施用PMMA（超級搖頭丸）致死案，刑事局分析發現，PMMA多混摻在毒品咖啡包中，刑事局偵三大隊與保三總隊成立專案小組，整合情資追查源頭。日前鎖定王姓犯嫌在新北市石門區的偏僻山區透天民宅內製造PMMA，經報請臺灣基隆地方檢察署指揮偵辦，警方數月前逮捕王嫌，並查獲製毒原料「對甲氧基苯基丙酮」44.5公斤、PMMA成品8公斤、半成品31公斤。

刑事局分析毒品咖啡包混摻的毒品成分，以第三級毒品喵喵（4-甲基甲基卡西酮）占72％最高，服用後會產生幻覺、血壓升高、呼吸困難等症狀；近期也發現有「超級搖頭丸」稱號的第二級毒品PMMA（甲氧基甲基安非他命之異構物）混摻其中，服用後會產生幻覺、抽蓄、甚致腎衰竭或死亡，警政署呼籲民眾千萬不要因為好奇而輕易嘗試。

刑事局統計，2018年收驗毒品咖啡包檢體為6萬2千餘包，2019年大幅增加到10萬2千餘包，目前行政院已透過跨部會會議，陸續整合法務部、衛生福利部等團隊力量，由中央及民間檢驗機構共同加入新興毒品尿液檢驗工作，打破毒蟲間流傳「咖啡包驗不出來」假象。

刑事局查獲製造毒品原料。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局查獲製造毒品原料。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局查獲製造毒品原料。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局查獲製造毒品原料。圖/記者廖炳棋翻攝
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刑事局查獲製造毒品原料。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局查獲製造毒品原料。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局查獲製造毒品原料。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局查獲製造毒品原料。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局查獲製造毒品原料。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局查獲製造毒品原料。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局查獲製造毒品原料。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局查獲製造毒品原料。圖/記者廖炳棋翻攝
刑事局查獲製造毒品原料。圖/記者廖炳棋翻攝

毒品 警察 咖啡

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