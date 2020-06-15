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為討百萬債打死人棄屍 檢方今早聲押2涉案歹徒

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中二名陳姓男子因上百萬元債務糾紛，本月初約另名欠債的陳姓男子到神岡區談判，二男涉嫌拿水管等器械打死對方，載到苗栗山區棄屍，二男前天向警方自首，警方昨晚將二人依傷害致死罪，移送台中地檢署偵辦，檢方在今天凌晨2時許訊問2名涉案人及6名證人，檢方認定二人疑曾在大安溪焚燒死者遺留物品，認定有串、滅證之虞，今早向台中地院聲請羈押禁見，法院預計在上午展開羈押審理。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，有關兩名陳姓男子涉嫌傷害致死案，檢察官昨天上午相驗後，發現死者的屍體因被棄屍山間，有腐爛狀況，指示擇期解剖複驗，另外也指揮豐原警分局，蒐集監視器畫面及勘查現場，取得相關事證。

林彥良表示，承辦檢察官在今日凌晨2時30分許偵訊被告2人及證人6人完畢，訊後認被告2人涉犯傷害致死、遺棄屍體罪嫌疑重大，所犯傷害致死部分為5年以上重罪，而有可能畏罪逃亡，2人供述互有出入，且疑有一起前往大安溪焚燒死者所留遺物物品，堪認有滅證、串供的事實，而全案犯罪事實尚待死因鑑定、現場鑑識報告出爐始明朗化，全案有羈押的理由及羈押的必要，因此向台中地方法院聲請羈押並禁止接見通信。法院預計在今早進行羈押審理。

據查，死者是51歲陳姓男子，他疑向46歲陳姓男子的妻子借上百萬元，遲未還錢，本月9日，債主找死者到神岡區一間鐵皮屋談判，債主並找來朋友49歲陳姓男子助陣，談判過程雙方口角衝突，二名陳姓男子涉嫌拿水管等物，聯手打死對方，10日凌晨開車載到苗栗縣銅鑼郷山區棄屍。

涉案二名陳姓男子前天下午2時許，在律師陪同下，前往台中市刑大自首，並帶警方到苗栗銅鑼山區找屍體，前晚10時許找到屍體，豐原警分局依嫌疑人供詞，昨天依傷害致死罪移送台中地檢署偵辦。

台中市兩名陳姓男子疑因百萬債務，涉嫌在9日將陳姓債務人傷害致死，警方昨將二人移送台中地檢署後，檢方今早向法院聲押。記者陳宏睿／翻攝
台中市兩名陳姓男子疑因百萬債務，涉嫌在9日將陳姓債務人傷害致死，警方昨將二人移送台中地檢署後，檢方今早向法院聲押。記者陳宏睿／翻攝

棄屍 屍體 檢察官

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