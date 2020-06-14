兩男討百萬債務打死人棄屍 屍體腐爛檢方擇期解剖

台中二名陳姓男子因上百萬元債務糾紛，本月初約另名欠債的陳姓男子到神岡區談判，二男涉嫌拿水管等器械打死對方，載到苗栗山區棄屍，二男昨天向警方自首，警方今晚將二人依傷害致死罪，移送台中地檢署偵辦，台中地檢署表示，因死者被棄屍在山谷，屍體已呈現腐爛狀況，將擇期解剖釐清死因，目前涉案二人仍在台中地檢署，由檢察官訊問中。

全案在今天上午由檢察官會同法醫前往台中殯儀館相驗，因陳姓死者被棄屍在苗栗銅鑼的山谷多日，屍體已出現部分腐爛的狀況，從外觀無法明顯判斷死因，檢察官安排擇期解剖複驗，釐清死者死因，涉案的46歲、49歲陳姓男子已在晚間由豐原警分局依傷害致死罪，移送台中地檢署，目前正由檢方訊問中。

據查，死者是51歲陳姓男子，他疑向46歲陳姓男子的妻子借上百萬元，遲未還錢，本月9日，債主找死者到神岡區一間鐵皮屋談判，債主並找來朋友49歲陳姓男子助陣，談判過程雙方口角衝突，二名陳姓男子涉嫌拿水管等物，聯手打死對方，10日凌晨開車載到苗栗縣銅鑼郷山區棄屍。

涉案二名陳姓男子昨天下午2時許，在律師陪同下，前往台中市刑大自首，並帶警方到苗栗銅鑼山區找屍體，昨晚10時許找到屍體，豐原警分局依嫌疑人供詞，朝傷害致死方向調查。

46歲的主嫌陳姓男子自稱是粗工，曾參與救難人員任務，去年曾和警方到苗栗銅鑼山區協助搜尋失蹤人員，因此對銅鑼山區地形熟，去年救人地方，成為這次他棄屍地點；他和共犯與死者都是朋友。