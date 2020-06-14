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影／買BB彈槍維修喬不攏 客人拿辣椒水開山刀攻擊店長
高雄楊姓男子因在生存遊戲店買BB彈手槍，但在維修時候與店家「喬不攏」，拿出辣椒水、開山刀，攻擊生存遊戲店店長吳姓男子，雙方扭打成一團，警方獲報後到場，將雙方送醫，詢後分別依傷害、殺人未遂將吳男、楊男送辦。
據了解，本月6日下午5點15分左右，楊男（50歲）因日前在這間位於苓雅區建國一路上的生存遊戲店內，購買BB彈手槍，但本月6日時，因手槍瑕疵，事後的維修問題，楊與店長吳男（49歲）發生口角衝突。
糾紛進一步惡化，楊男與吳跑到店外，楊先行先拿出辣椒水對吳噴灑，隨後又從機車上拿出開山刀砍向吳，吳為阻擋與楊扭打成一團。
警方獲報指稱有人持刀打架，警方趕到現場時，見到2人肢體拉扯，抱在一起雙方頸部、四肢皆有受傷流血，員警立即將2人架開分別送醫包紮。警詢後依傷害罪嫌、殺人未遂罪嫌將吳、楊移送法辦。
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