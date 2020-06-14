王浩宇收子彈案…信從內湖寄出 警過濾45支局上萬信件

桃園市議員王浩宇中壢服務處12日收到兩顆裝飾子彈，王浩宇今天上午表示，警方已經確認信是郵寄送到服務處，初步查出6月10日從台北市內湖區寄出，目前正過濾內湖45家支局，該時段有1萬多封信從郵局寄出或投入郵筒，警方正一一過濾監郵局和周邊視器畫面設法找出寄信者。

王浩宇因為6日在臉書粉團發布高雄市議長許崑源死訊，被認為「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」用詞不當，中壢服務處11日遭民眾抗議，12日收到兩顆子彈，並有「留一點口德」警告意味濃，警方鑑識為裝飾子彈沒有底火和火藥。

王浩宇原本沒打算申請警方隨扈，在警方溝通後同意基於治安和人身安全考量下，王才同意警方派隨扈，今天上午參加鍾肇政追思會時，王浩宇步入會場前接受媒體訪問時說明警方目前查子彈恐嚇案進度。