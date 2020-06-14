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高雄前員警染毒 公懲會判降級改敘

中央社 / 台北14日電

高雄市林園警分局吳姓前員警涉嫌在任職期間吸食安非他命，檢方聲請觀察勒戒後予不起訴處分。公務員懲戒委員會審理後，判決降1級改敘。

高雄市刑警大隊去年執行「安居專案」時，發現吳男與毒品藥頭接觸頻繁，通知分局處理。吳男驗尿後結果呈現陽性反應，他也坦誠吸食安非他命，警方將吳男依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

從警13年的吳男案發後辭職，檢方將他聲請觀察勒戒後，認為他沒有繼續施用毒品的傾向，予以不起訴處分。高雄市政府認為，吳男在職期間施用毒品事證明確，違法情節重大，嚴重影響政府聲譽，移送公懲會審理。

公懲會認為，吳男的行為將導致公眾喪失對其職位的尊重與執行職務的信賴，嚴重損害政府信譽，判決降1級改敘。

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