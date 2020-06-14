高雄前員警染毒 公懲會判降級改敘
高雄市林園警分局吳姓前員警涉嫌在任職期間吸食安非他命，檢方聲請觀察勒戒後予不起訴處分。公務員懲戒委員會審理後，判決降1級改敘。
高雄市刑警大隊去年執行「安居專案」時，發現吳男與毒品藥頭接觸頻繁，通知分局處理。吳男驗尿後結果呈現陽性反應，他也坦誠吸食安非他命，警方將吳男依毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。
從警13年的吳男案發後辭職，檢方將他聲請觀察勒戒後，認為他沒有繼續施用毒品的傾向，予以不起訴處分。高雄市政府認為，吳男在職期間施用毒品事證明確，違法情節重大，嚴重影響政府聲譽，移送公懲會審理。
公懲會認為，吳男的行為將導致公眾喪失對其職位的尊重與執行職務的信賴，嚴重損害政府信譽，判決降1級改敘。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言