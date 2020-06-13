疑百萬債務糾紛動殺機 男慘遭殺害棄屍山區

鑑識員警對一輛可疑吉普車蒐證，調查是否涉及凶案，但警方不願透過詳情。記者余采瀅／攝影

台中市驚傳殺人棄屍案，陳姓男子疑因有上百萬債務糾紛，遭2名陳姓男子殺害，並棄屍苗栗縣銅鑼鄉山區，2名陳姓凶嫌因良心不安，今天下午向警方自首，警方隨即報請檢察官指揮偵辦，並將2名兇嫌帶往苗栗山區，漏夜尋找屍體。

據了解，50歲陳姓男子，與另一名46歲陳姓主嫌疑似有100餘萬的債務糾紛，本月10日凌晨，相約在神岡區一處鐵皮屋談判，陳嫌找來49歲陳姓男子助陣，最後雙方因談判破裂，陳男慘遭兩人殺害，並被棄屍在苗栗縣銅鑼鄉山區。

兩名凶嫌疑因良心不安，今天下午向台中警方自首，供稱因債務糾紛談判破裂而殺人，並到苗栗縣銅鑼鄉一處懸崖丟棄，但警方對凶嫌的供詞持保留態度。警方今天傍晚趕到銅鑼、通霄交界的偏僻尋找棄屍地點，發現屍體疑在溪谷中，因沒有道路可抵達，設法以掛吊方式尋找屍體。詳細案情有待檢警調查中。