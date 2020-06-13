影／三重男前科累累 這回被盤查他開兩槍又自戕急救中

39歲吳姓男子今天晚間6時許在友人住所前與友人聊天，永福派出所兩名巡邏員警見他形跡可疑上前盤查，吳卻拔腿就往民宅樓上跑，員警見狀追上樓，吳朝員警開了兩槍，隨後支援警力到場，對吳心戰喊話，吳同意繳械，卻疑似自戕朝自己太陽穴下方開槍，吳墜落至一樓遮雨棚，警方聽聞聲響查看，趕緊將他送醫，目前仍在治療中。

據了解，吳前科累累，涉及多起強盜、竊盜案，平日在北市萬華出沒，曾因在萬華假冒刑警噴辣椒水搶奪皮包，又在三重逃避警方盤查連闖27個紅燈、逆向駕駛更企圖衝撞警用機車，因公共危險、妨害公務被新北地檢署命限制住居，又因萬華辣椒水強盜案被北檢限制住居。

家住三峽區的他今天下午6時許違反限制住居的命令，跑到41歲蘇姓女子位於三重力行路二段98號的住所前與蘇女、49歲劉姓男子聊天，永福派出所兩名巡邏員警見他們形跡可疑上前盤查，未料吳卻拔腿就往民宅五樓頂樓跑，兩名員警追在後頭，卻在追到樓梯口時，被躲在頂樓水塔旁的吳男開了一槍，員警趕緊呼叫支援，吳隨後又跳到4樓遮陽棚，員警探頭查看，吳又擊發一槍，與一共40名警力對峙。

員警此時朝吳男信心喊話，吳思考許久，在員警持續喊話20分鐘後，向員警表示「好，我交槍」，員警回答「你慢慢來」，此時員警探頭看到他卸彈匣、退子彈，不久後卻又聽到開槍「碰」一聲，員警再度探頭查看，看到吳坐在遮雨棚，又聽到吳從遮雨棚墜落，檢查發現吳掉落至一樓遮雨棚，趕緊叫來救護人員。

救護人員到場後，發現吳全身多處擦挫傷、肋骨斷裂、意識模糊不清，頭部太陽穴下方還有一彈孔，目前已送往台北市新光醫院急救，暫無生命危險；警方搜查後，尋獲吳犯案的改造手槍一把，並在他的包內發現5包安非他命、6包海洛因，以及10顆散裝子彈，警方並帶回當時與吳聊天的劉、蘇兩人，以釐清吳的犯案動機。

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