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三重男被警盤查開兩槍還擊 心戰後願交槍卻又走火
新北市三重區晚間6時許發生槍戰，一名年約40歲的男子在力行路二段一間民宅前與友人聊天，見到永福派出所的巡邏員警卻拔腿就跑，員警覺得詭異追上，卻遭男子開2槍，員警通報支援，對男子心戰喊話、曉以大義，就在男子答應交槍時，卻疑似又聽到槍聲，隨後員警查看，發現男子墜樓，送醫治療暫無生命危險。
據悉，當時男子自民宅樓梯一路向上爬，到頂樓後在水塔旁朝追上站在樓梯口的員警開槍，員警呼叫支援，向男子曉以大義，男子自知難逃，爬到兩樓之中後表示願意交槍、給他抽根菸就好時，警方卻又聽到槍擊聲，探頭查看發現男子自頂樓（4樓）墜樓至2樓，身上多處擦挫傷，且疑似有槍傷，目前已送醫仍在檢查中，警方仍在釐清男子身分。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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