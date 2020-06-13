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檢舉藥局賣含毒品成分安眠藥 惡夫婦恐嚇拿30萬來擺平

聯合報 / 聯合報／記者王長鼎

新北市陳姓男子去年中藉口妻子嚴重失眠無法入睡，因無醫師處分箋，央求藥局黎姓負責人販售內含四級毒品成分佐沛眠成分的使蒂諾斯安眠藥，得手多次後，陳男先向新北市衛生局檢舉藥局違法販賣，事後再與鍾姓妻子再登門恐嚇藥局拿出30萬元來擺平此事，經藥局報警查獲。新北檢署日前依恐嚇取財未遂罪起訴二人。

起訴指出，陳姓男子去年5月至永和區一間藥局，藉口鍾姓妻子因嚴重失眠無法入睡，但無醫師處分箋，央求藥局黎姓負責人販售內含四級毒品成分佐沛眠成分的使蒂諾斯安眠藥，。

藥局黎姓負責人禁不起陳男苦苦哀求，以一顆50元價格，每次販售4至5顆，陳男於5至7月間得手多次後，先向新北市衛生局檢舉藥局違法販售，去年 8月初獲悉藥局已被衛生局派員查訪後，陳男夫妻二人竟登門至藥局找黎姓負責人談判。

陳姓夫妻二人恐嚇藥局拿出30萬元擺平此事，若不從將至警局提告藥局違法販賣。藥局黎姓負責人不答應，事後持陳姓夫妻二人至藥局要求30萬元的監視器畫面向警方報案。

新北地檢署日前依恐嚇取財未遂罪訴陳男與鍾姓妻子二人，而黎姓負責人違法販售部分，新北地檢署也將另案提起公訴。

含第四級毒品成分佐沛眠成分的安眠藥使蒂諾斯。圖／報系資料照
含第四級毒品成分佐沛眠成分的安眠藥使蒂諾斯。圖／報系資料照

衛生局 恐嚇

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