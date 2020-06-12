嘉市員警遭爆料未將毒嫌尿液送驗 疑涉不法

嘉義市警局二分局新南派出所張姓員警等人，疑未將4名吸毒嫌犯驗尿的尿液送辦，遭人向嘉市調查站檢舉，嘉市警方昨晚將相關員警帶回調查。張員今晚透過派出所所長黃晨洲回應，靜待司法調查。

據了解，張員因交通丶服務績效佳，被提名為今年警察節警友會表揚員警之一。

本報接獲爆料，指新南派出所張姓員警等人，於107年12月底在嘉義市彌陀路南帝王大樓，查獲陳姓毒嫌等人在辦毒趴，員警將陳嫌等人逮捕帶回驗尿，卻因故未將陳嫌毒品及尿液向上呈報，已有記錄的驗尿疑未處理，事發後有人向嘉義市調站檢舉，懷疑涉貪瀆不法。

因張姓員警最近連續2季服務績優被嘉市警友會提名表揚績優，引發他人質疑，嘉義市警二分局為自清，昨晚將相關人等帶回二組調查，嘉義地檢署檢察官也向分局、派出所調閱相關人員出勤丶工作記錄簿及驗尿記錄等資料，張員等人目前仍正常服勤。