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嘉市員警遭爆料未將毒嫌尿液送驗 疑涉不法
嘉義市警局二分局新南派出所張姓員警等人，疑未將4名吸毒嫌犯驗尿的尿液送辦，遭人向嘉市調查站檢舉，嘉市警方昨晚將相關員警帶回調查。張員今晚透過派出所所長黃晨洲回應，靜待司法調查。
據了解，張員因交通丶服務績效佳，被提名為今年警察節警友會表揚員警之一。
本報接獲爆料，指新南派出所張姓員警等人，於107年12月底在嘉義市彌陀路南帝王大樓，查獲陳姓毒嫌等人在辦毒趴，員警將陳嫌等人逮捕帶回驗尿，卻因故未將陳嫌毒品及尿液向上呈報，已有記錄的驗尿疑未處理，事發後有人向嘉義市調站檢舉，懷疑涉貪瀆不法。
因張姓員警最近連續2季服務績優被嘉市警友會提名表揚績優，引發他人質疑，嘉義市警二分局為自清，昨晚將相關人等帶回二組調查，嘉義地檢署檢察官也向分局、派出所調閱相關人員出勤丶工作記錄簿及驗尿記錄等資料，張員等人目前仍正常服勤。
據了解，張員平日服務熱心，該案查辦當天並非出勤人員，因負責備勤協辦，並非主辦人員，且當天所查的是K他命、數量約4公克多、屬行政罰，可能當天未依程序處理，昨已找到2年前的尿液送驗，這次被檢舉是真的涉及不法或疏失，仍待進一步調查。
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