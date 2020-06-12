快訊

「血燕傳說」是真的？馬來西亞華人的燕窩商機

今年第2號颱風「鸚鵡」生成 周末東南部防大雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市員警遭爆料未將毒嫌尿液送驗 疑涉不法

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市警局二分局新南派出所張姓員警等人，疑未將4名吸毒嫌犯驗尿的尿液送辦，遭人向嘉市調查站檢舉，嘉市警方昨晚將相關員警帶回調查。張員今晚透過派出所所長黃晨洲回應，靜待司法調查。

據了解，張員因交通丶服務績效佳，被提名為今年警察節警友會表揚員警之一。

本報接獲爆料，指新南派出所張姓員警等人，於107年12月底在嘉義市彌陀路南帝王大樓，查獲陳姓毒嫌等人在辦毒趴，員警將陳嫌等人逮捕帶回驗尿，卻因故未將陳嫌毒品及尿液向上呈報，已有記錄的驗尿疑未處理，事發後有人向嘉義市調站檢舉，懷疑涉貪瀆不法。

因張姓員警最近連續2季服務績優被嘉市警友會提名表揚績優，引發他人質疑，嘉義市警二分局為自清，昨晚將相關人等帶回二組調查，嘉義地檢署檢察官也向分局、派出所調閱相關人員出勤丶工作記錄簿及驗尿記錄等資料，張員等人目前仍正常服勤。

據了解，張員平日服務熱心，該案查辦當天並非出勤人員，因負責備勤協辦，並非主辦人員，且當天所查的是K他命、數量約4公克多、屬行政罰，可能當天未依程序處理，昨已找到2年前的尿液送驗，這次被檢舉是真的涉及不法或疏失，仍待進一步調查。

嘉義市新南派出所員警，遭爆料檢舉未把2年前吸毒嫌犯的尿液送驗，疑涉及不法。記者卜敏正／攝影
嘉義市新南派出所員警，遭爆料檢舉未把2年前吸毒嫌犯的尿液送驗，疑涉及不法。記者卜敏正／攝影

嘉義 警察 毒品

延伸閱讀

刑警父子聯手破獲全國最大毒咖啡包 父：趁機傳承功夫

米羅遇到蒙德里安 嘉市幼兒園社區彩繪義賣荔枝

嘉市南興國中、蘭潭國小 新校長出爐 分由柯博議、邱榮輝獲選

趁明華園演出涉詐領直播經費 嘉市前科長遭起訴

相關新聞

嘉市員警遭爆料未將毒嫌尿液送驗 疑涉不法

嘉義市警局二分局新南派出所張姓員警等人，疑未將4名吸毒嫌犯驗尿的尿液送辦，遭人向嘉市調查站檢舉，嘉市警方昨晚將相關員警帶...

刑警父子聯手破獲全國最大毒咖啡包 父：趁機傳承功夫

警政署長陳家欽今天到嘉義縣警察局，表揚日前偵破義竹製毒工廠及嘉義市查獲11萬包毒咖啡包及8公斤一粒眠毒品，其中縣刑大偵三...

影／收兩顆子彈配合隨扈保護 王浩宇：相信多數韓粉理性

高雄市長韓國瑜被罷免後，桃園市議員王浩宇在臉書透露收到兩顆子彈，他出面受訪說，已報警處理，因死亡威脅多，配合隨扈保護，但...

影／巡邏警支援追捕逃逸毒犯撞上機車 騎士重傷無意識

台南永康警分局復興派出所巡邏員警上午聽到無線電呼叫，中華西街疑有毒品嫌疑犯脫逃，開巡邏警車趕往支援，在永康區中華路、中山...

王浩宇遭死亡威脅 信封內子彈經查為裝飾彈不具殺傷力

桃園市議員王浩宇疑似因日前於臉書發布高雄議長死訊引起爭議，近日頻繁收到死亡威脅，稍早在臉書上PO出照片，表示收到裝有兩顆...

影／輪式裝甲車情境演練 將運用在恐怖攻擊攻堅行動

警政署上午在保安警察第一總隊舉辦「輪式裝甲車示範觀摩演練」，藉由維安特勤隊情境演練，展現車輛機動性、載運能力、防彈性能、...

王浩宇遭死亡威脅 桃園警：子彈、信件送鑑識中心採證

桃園市議員王浩宇疑似因日前於臉書發布高雄議長死訊引起爭議，近日頻繁收到死亡威脅，稍早在臉書上PO出照片，表示收到裝有兩顆...

警政署採購神鬼認證裝甲車 攻堅、防禦能力「超硬」

警政署今天早上在保安警察第一總隊石牌營區，舉辦輪式裝甲車示範觀摩演練，由維安特勤示範裝甲車的機動、防彈、破門突入能力，警...

疑先前與人結怨惹禍…落單少年騎車被圍毆 左手險斷掌

17歲方姓少年今天凌晨3時許騎車行經新北市新莊區中平路與幸福路口時，被三輛汽車、三輛機車機車包圍，隨後一群人下車持鐵棍棒...

歐美同款輪式裝甲車 警政署啟用治安攻堅新利器

警政署今天宣布，由美國打造的輪式裝甲車將運用在恐怖攻擊及重大治安攻堅行動，美國等軍警也使用同款裝甲車，裝甲車設13處射擊...

「留一點口德」王浩宇稱收到兩顆子彈 下午電視台前說明

桃園市議員王浩宇疑似因日前於臉書發布高雄議長死訊引起爭議，近日頻繁收到死亡威脅，稍早在臉書上PO出照片，表示收到裝有兩顆...

21歲男大生持刀追砍學長致重傷 台南地院裁定羈押禁見

台南南台科技大學游姓男學生與黃姓學長3月間在中西區一酒吧飲酒後發生口角衝突，游酒醉失控，疑遭黃壓制在地打傷，游驗傷後控告...

熱門新聞

「留一點口德」王浩宇稱收到兩顆子彈 下午電視台前說明

通姦除罪化後…全球最大偷情網站台灣會員數劇增 短短12天上升七成

帶刀上學找霸凌的女同學報仇 男高中生卻砍傷無辜女童

國巨集團董事長陳泰銘兒陳少威KTV鬧事被訴 和解獲撤告

美光員工跳槽後洩機密 3人判有罪、聯電罰1億元

19歲美髮師無照騎車夜遊陽明山 仰德大道自摔身亡

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。