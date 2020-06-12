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影／巡邏警支援追捕逃逸毒犯撞上機車 騎士重傷無意識

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南永康警分局復興派出所巡邏員警上午聽到無線電呼叫，中華西街疑有毒品嫌疑犯脫逃，開巡邏警車趕往支援，在永康區中華路、中山南路口轉彎時撞上機車，25歲林姓騎士倒地重傷失去意識，由救護車送往奇美醫院手術中，詳細肇事原因仍待調查釐清。

35歲楊姓警員駕駛車載女警在永康中華路左轉中山南路時，撞上對向中華路上直行的林姓男騎士，機車幾乎全毀，傷者多處擦傷送醫急救。院方表示有腦出血、微量氣胸和左邊大腿骨骨折等傷勢，目前插管轉入加護病房安排手術。

警方表示，巡邏警車有開啟警示燈及鳴警報器，警員酒測值為0。車禍前分局大橋派出所巡邏員警在永康區中華西街盤查毒品人口時，因對方意圖脫逃，立即通報支援。復興派出所員警聽到無線電，立即開巡邏警車趕往支援，沿中華路往北直行，過程中有開啟警示燈及鳴警報器，在中山南路口左轉時，與對向沿中華路由北往南之重機車發生碰撞，林姓騎士倒地受傷嚴重，員警立即通報救護車送醫急救，並聯絡騎士家屬到場，派員到醫院關心協助，將釐清相關肇事責任。

巡邏警車支援盤查路口撞機車 騎士重傷。圖／警方提供
巡邏警車支援盤查路口撞機車 騎士重傷。圖／警方提供
巡邏警車支援盤查路口撞機車 騎士重傷。圖／警方提供
巡邏警車支援盤查路口撞機車 騎士重傷。圖／警方提供

警察 車禍 機車騎士

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