王浩宇遭死亡威脅 信封內子彈經查為裝飾彈不具殺傷力

桃園市議員王浩宇下午於台北市的電視台大樓前說明收到兩顆子彈。 記者杜建重／攝影

桃園市議員王浩宇疑似因日前於臉書發布高雄議長死訊引起爭議，近日頻繁收到死亡威脅，稍早在臉書上PO出照片，表示收到裝有兩顆子彈，及一張上頭寫著「留一點口德」的恐嚇信件。中壢警方將信件及子彈送往鑑識中心採證，初步鑑定，子彈為裝飾彈，無底火且亦不具殺傷力。

王浩宇疑似又遭死亡威脅，稍早PO出威脅信件及信封內附送的兩顆子彈的照片，在文寫到「收到兩顆子彈，恐嚇意味相當濃厚。」他喊冤，明明根本無意對議長不敬，但這幾天藍營媒體的操弄、韓粉的抗議，卻把社會的對立再次激發起來，無辜的基層員警，成為了承擔壓力的第一線；這個社會，還要這樣撕裂嗎？

王浩宇本人表示，昨天就有收到恐嚇信件「要他小心點」，今天服務處又收到子彈，韓粉這種暴力的行為是社會大眾不能接受的，罷韓都落幕了，卻還要繼續操縱社會對立；不論對方政治立場是什麼？要罷免自己也可以，但這樣傷害台灣民主價值的行為，應該要適可而止。王也於今下午1點15分在台北市三立電視台大樓前說明此事。