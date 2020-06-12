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警政署採購神鬼認證裝甲車 攻堅、防禦能力「超硬」

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

警政署今天早上在保安警察第一總隊石牌營區，舉辦輪式裝甲車示範觀摩演練，由維安特勤示範裝甲車的機動、防彈、破門突入能力，警政署長陳家欽也到場慰勉同仁。

我國維安特勤成立至今28年，負責反恐行動、反人質劫持、重大暴力案件，以及高風險治安任務；因須通過嚴格培訓，現階段全國維安特勤僅385人。

警政署指出，近2年維安特勤處理74件重大暴力案件，其中包括2015年高雄監獄挾持事件、2019年桃園車行歹徒持槍挾持事件、2019年高雄炸彈客圍捕事件。

警政署表示，演練中的裝甲車是今年採購，車型為Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，曾在「神鬼認證」系列電影出現，美國、澳洲、比利時、巴西、加拿大、荷蘭及摩洛哥等國的軍警，均有使用。

該裝甲車使用12至40釐米厚鋼裝甲，車底與油箱均防爆，能防12.7釐米機槍彈攻擊，輪胎若失去胎壓，仍可繼續行駛，車頭還加裝破門裝置。

該車還可同時載運10名特勤人員，使其在車內直接對目標射擊；車身有多個槍口及升降台，車頂口也配備機械轉台和武器安裝系統。

今天的演練包含人車進場、戰術射擊、攔截圍捕、人質營救及裝備展示，還有新北市警察局的警犬隊參演。

Lenco Bearcat G2輪式裝甲車。記者林伯東／攝影
Lenco Bearcat G2輪式裝甲車。記者林伯東／攝影
維安特勤展現該裝甲車暴力攻堅能力。記者林伯東／攝影
維安特勤展現該裝甲車暴力攻堅能力。記者林伯東／攝影
維安特勤展現該裝甲車暴力攻堅能力。記者林伯東／攝影
維安特勤展現該裝甲車暴力攻堅能力。記者林伯東／攝影
Lenco Bearcat G2輪式裝甲車。記者林伯東／攝影
Lenco Bearcat G2輪式裝甲車。記者林伯東／攝影

裝甲車 陳家欽

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