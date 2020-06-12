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歐美同款輪式裝甲車 警政署啟用治安攻堅新利器

中央社 / 台北12日電

警政署12日上午在保安警察第一總隊舉辦「輪式裝甲車示範觀摩演練」，藉由維安特勤隊情境演練，展現車輛機動性、載運能力、防彈性能、破門突入等功能。 中央社
警政署12日上午在保安警察第一總隊舉辦「輪式裝甲車示範觀摩演練」，藉由維安特勤隊情境演練，展現車輛機動性、載運能力、防彈性能、破門突入等功能。 中央社
警政署今天宣布，由美國打造的輪式裝甲車將運用在恐怖攻擊及重大治安攻堅行動，美國等軍警也使用同款裝甲車，裝甲車設13處射擊孔且可載運10名武裝特勤隊員等裝備。

警政署上午在保一總隊開記者會，宣布今年完成採購的Lenco Bearcat G2輪式裝甲車即日啟用。輪式裝甲車全車採12至40釐米厚鋼裝甲，車底與油箱防爆，輪胎失去胎壓仍可行駛，車頭加裝破門裝置，裝甲車將運用在恐攻及攻堅行動。

輪式裝甲車為自排變速系統，車身和玻璃具防彈功能，車身及車頂設射擊孔洞，可用車身當掩體出槍射擊。

警政署表示，輪式裝甲車可載10名全副武裝特勤隊員，隊員能從車內射擊目標，車內設升降檯，車頂口配機械轉檯和武器安裝系統。

輪式裝甲車造價近新台幣2000萬元，美國公司打造，將由保一總隊維安特勤隊使用，目前美國、澳洲、比利時、巴西等國軍警、特勤單位均有使用同款裝甲車。

警政署指出，維安特勤隊為國家級反恐特勤部隊，負責執行及支援全國性反恐行動、反人質劫持、重大暴力案件等任務，自民國81年成立迄今，通過嚴格培訓取得維安特勤資格者僅385人。

維安特勤隊近年參與處理重大暴力案，包含104年2月的高雄監獄挾持事件，108年6月桃園車行歹徒持槍挾持事件、同年12月高雄炸彈客圍捕事件等。

署長陳家欽致詞時說，輪式裝甲車是一輛移動式掩護體，也是當警察面對持有強大火力槍械的暴徒時所需攻堅掩體，警方過去執行任務時只能向軍方借裝甲車，但不適用警方戰術，裝甲車啟用後將對維安特勤隊是最好裝備，可迅速逮捕持槍歹徒，特別感謝行政院支持採購。

為提升反恐應變能力、有效打擊犯罪，警政署12日上午在保安警察第一總隊舉辦「輪式裝甲車示範觀摩演練」，特勤隊利用車輛掩蔽做射擊。 中央社
為提升反恐應變能力、有效打擊犯罪，警政署12日上午在保安警察第一總隊舉辦「輪式裝甲車示範觀摩演練」，特勤隊利用車輛掩蔽做射擊。 中央社

警政署12日上午在保安警察第一總隊舉辦「輪式裝甲車示範觀摩演練」，藉由維安特勤隊情境演練，展現輪式裝甲車功能，未來將運用在恐怖攻擊及重大治安攻堅行動。 中央社
警政署12日上午在保安警察第一總隊舉辦「輪式裝甲車示範觀摩演練」，藉由維安特勤隊情境演練，展現輪式裝甲車功能，未來將運用在恐怖攻擊及重大治安攻堅行動。 中央社

裝甲車 反恐 陳家欽

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