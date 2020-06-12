影／「虛擬貨幣」自購大麻栽種 想趁新冠疫情做發財夢

桃園市游姓男子以「虛擬貨幣」購得栽種大麻相關器具，在透天厝栽種大麻，試圖掩人耳目，新北市刑大與桃園市楊梅警分局共組專案小組跟監埋伏多日，日前持搜索票前往搜索，查扣大批製毒工具及大麻成株共24株等犯罪證物，警詢後依毒器罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

新北市刑大偵五隊日前接獲線報，40歲游姓男子去年8月間以通訊軟體購得大麻種子後，利用位於桃園的透天厝住處栽種，經過長達3個月跟監蒐證，本月9日趁游男外出之際，持搜索票登門搜索，查獲大麻成株24株、乾燥大麻成品225公克以及栽種用照明設備、溫室設備、烘乾設備、捲煙紙、研磨器、大麻種子等物。