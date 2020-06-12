聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／「虛擬貨幣」自購大麻栽種 想趁新冠疫情做發財夢
桃園市游姓男子以「虛擬貨幣」購得栽種大麻相關器具，在透天厝栽種大麻，試圖掩人耳目，新北市刑大與桃園市楊梅警分局共組專案小組跟監埋伏多日，日前持搜索票前往搜索，查扣大批製毒工具及大麻成株共24株等犯罪證物，警詢後依毒器罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
新北市刑大偵五隊日前接獲線報，40歲游姓男子去年8月間以通訊軟體購得大麻種子後，利用位於桃園的透天厝住處栽種，經過長達3個月跟監蒐證，本月9日趁游男外出之際，持搜索票登門搜索，查獲大麻成株24株、乾燥大麻成品225公克以及栽種用照明設備、溫室設備、烘乾設備、捲煙紙、研磨器、大麻種子等物。
據了解，從事交易虛擬貨幣維生的游男，因受「新冠肺炎」疫情影響，發現國內因大麻取得不易導致價格飆漲，認為有利可圖，自行上網習技栽種施用，先以水耕栽培大麻種子，發芽後轉為土耕，鐵架、照明器具俱全，打算利用網路販售，沒想到才準備大賺一筆就被警方查獲。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言