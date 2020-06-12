新莊少年疑遭尋仇 騎車被攔砍成重傷
新北市一名17歲方姓少年，今天凌晨3時許無照騎車行經新莊時，遭人攔下砍成重傷；警方表示，已鎖定涉案人等陸續帶回偵訊，不排除是因與對方結怨導致，詳細案情仍待釐清。
新北市政府警察局新莊分局表示，方姓少年今天凌晨3時許，無照騎車行經新莊時，在中平路、幸福路口被一群人攔下，隨後遭刀棍毆打、揮砍，造成他多處刀傷、血流如注。
警方表示，獲報趕抵現場時，涉案嫌犯等人已逃離現場，方姓少年送醫治療後無生命危險，但對於和對方是否認識、有沒有仇人等皆不回答。
警方表示，經由調閱現場監視器後，已鎖定涉案的4名犯嫌，不排除是因為與方姓少年結怨才會行凶，目前已約談相關人等到派出所進行偵訊，詳細案情仍待釐清。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言