通姦除罪化後…全球最大偷情網站台灣會員數劇增 短短12天上升七成

台灣宣告刑法通姦罪違憲無效，當時即有人討論如此是否會變相鼓勵偷吃。圖片來源／ingimage

大法官會議上個月29號作成《釋字791號》解釋，正式宣告通姦罪無罪，當時即有人擔心解釋變相鼓勵偷吃，造成社會亂象。如今，全球最大外遇偷情網站「Ashley Madison」策略長表示，該網站在台灣的註冊會員數比起過去上升七成。

據《自由時報》報導，台灣在該網站的註冊會員約190萬人，過去平均每個月新增註冊人數約2400人。然而在通姦除罪化後，統計至這個月9號，台灣已新增1360人，較過去同期新增人數上升七成，且會員當中女性較男性多，平均年齡為34歲，30至49歲的用戶超過五成。

「Ashley Madison」策略長保羅（Paul Keabla）推測，台灣人數上升可能與通姦除罪化有關，在除罪化後民眾或許可以在婚姻與外遇上與另一伴更坦承的交流。性別結構部分，台灣與大部分東方國家較為相似，都是女略多於男的狀況，保羅分析，這可能是因為東方女性非職業婦女多，在家時間長又易受壓抑，才導致此現象發生。

除台灣外，國外會員在近幾個月也有明顯的上升，據《洛杉磯時報》報導，近幾個月來該網站的會員人數較去年同期成長一成。原因在於過去幾個月受疫情影響，各國紛紛祭出禁足令，許多人在家悶壞而選擇上網交友，尋求他人陪伴。

「Ashley Madison」是全球最大的偷情網站，《Fox Business》五月份報導中，提到該網站在近幾個月每天平均增加17000名用戶，並在去年會員總數來到6500萬。該網站主張「人生苦短，及時行樂」，為深愛自己另一伴卻想在生活中尋求刺激的人創造第三條路。但在2015年曾發生駭客入侵事件，也因為網站鼓勵外遇，而有不小的爭議。