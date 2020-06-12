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北市工程行14人大亂鬥1人中彈 30員快打警力強勢逮捕
台北市萬華區民和街一處工程行今晨0時許發生一起鬥毆案件，過程中接連傳出槍響，導致一名丁姓男子右手掌中彈，及一名陳姓男子全身受擦挫傷；警方獲報後出動快打警力到場壓制，將現場12人帶返警局偵詢，全案將依聚眾鬥毆罪、槍砲彈藥刀械管制條例送辦。
警方調查，29歲的丁姓男子日前在臉書上與22歲沈姓男子發生爭吵，一氣之下找來陳姓友人助陣，前往沈男的工程行外嗆聲叫囂，並持滅火器在店外亂噴，沒想到工程行內8名男子聞聲後衝出門，痛毆丁、陳2人。
過程中，丁男見寡不敵眾，再度呼叫4名友人到場助陣，沈男則持槍擊發4槍，一發命中丁男右手掌。巨大爭吵聲及槍響引來附近住戶關注，並報警處理，轄區萬華分局警方獲報後啟動快打機制，出動30員警力到場壓制。
警方到場時，立刻強勢壓制仍在店外叫囂的4名男子，另逮捕躲在工程行地下室規避查緝的8名男子，並在沈男身上查獲作案用改造手槍；受槍傷的丁男事後由救護人員送往台大醫院救治，身受擦挫傷的陳男則自行前往和平醫院治療。
警方表示，初查滋事人員無幫派背景，目前正針對槍枝來源積極溯源，全案詢後將依聚眾鬥毆罪送辦，沈男則將多吃上槍砲罪，呼籲民眾遭遇糾紛應理性溝通，切勿糾眾鬥毆，否則警方將嚴加查辦，以維護社會治安平穩。
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