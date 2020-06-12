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報關進口瀝青油桶 高雄貨櫃夾帶91萬包私菸今年最大宗
海巡署高雄查緝隊昨天上午在高雄港，查獲散裝貨輪「延聯輪」涉嫌走私未稅 白牌洋菸，查緝人員登船查緝，發現船上以進口瀝青桶報關，但櫃中卻夾帶「都寶」等自創品牌洋菸，達1830箱，共91萬4760包，市值至少近3000萬元，海巡署表示，是今年查獲最大宗的走私香菸案。
據了解，延聯輪是往來高雄、澎湖、金門的散裝雜貨輪，以往也猢多次走私洋菸，被海巡單位查獲，2018年4月，私梟曾利用進口液化石油氣空槽名義，在4個液化石油氣槽內，走私未稅洋菸。
海巡署高雄查緝隊據報延聯輪可能走私洋菸，昨天上午10點，趁延聯輪在高雄港第18號碼頭靠港，立即登船查緝，發現瀝青油桶櫃全是未稅洋菸。全案依違反菸酒管理法罪嫌移送法辦。
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