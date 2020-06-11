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北京紀念在台犧牲的共諜 還有很多人隱姓埋名

男大生持刀追砍學長重傷 檢方認有滅證之虞聲押

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南南台科技大學游姓男學生與黃姓學長3月間在中西區一酒吧飲酒後發生口角衝突，游酒醉失控，疑遭黃壓制在地打傷，游驗傷後控告黃傷害後，迄今仍耿耿於懷，昨晚在校門停車場碰頭，狹路相逢分外眼紅，涉持刀砍殺黃重傷，仍住院救治中，警方下午訊問後，依殺人未遂罪嫌移送台南地檢署偵辦，經檢察官訊問後認有滅證之虞，向台南地院聲請羈押。

據調查，案發當時，21歲游姓男學生先以安全帽攻擊後，突從背包抽出開山刀追砍25歲黃姓學長，黃頸部、背部多處刀傷，躲到警衛室求救，緊急送醫傷勢嚴重還在救治。游砍人後打電話報警，在現場等候警方到達，當場被捕。

案發後網路社群有人稱是「三角戀衍生殺機」，外傳游是因為與學長「愛上同一人」、三角戀引發殺機。不過，游下午在律師陪同下接受警方詢問時表示，他與學長都各有女朋友，他是因為「長期遭對方霸凌」，還在他女友前說他的壞話，害女友與他分手，一時氣憤才行凶。

游在警訊時表示非常後悔，途中一度泣不成聲；雖然他供稱並非因為爭風吃醋而行凶，警方指出，事發原因仍待被害人接受詢問後，比對雙方說法才能確認。

永康警分局下午訊問後，依殺人未遂罪嫌將游姓男大生移送台南地檢署，經檢察官訊問後認有滅證之虞，向台南地院聲請羈押。記者邵心杰／翻攝
永康警分局下午訊問後，依殺人未遂罪嫌將游姓男大生移送台南地檢署，經檢察官訊問後認有滅證之虞，向台南地院聲請羈押。記者邵心杰／翻攝

殺人 停車場 檢察官

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