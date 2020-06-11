台南男大生校內砍傷學長 疑新仇舊恨埋導火線

南台科大驚傳學弟殺學長，警方逮捕凶嫌。圖／翻攝自PTT 南台科技大學24歲黃姓男大生昨晚在校內停車場遭21歲游姓男大生持刀砍傷。初步調查發現，兩人曾在夜店有過肢體衝突，加上游男近日與女友分手，又懷疑黃男挑撥，情緒不穩才失控。

台南市政府消防局昨晚7時許接獲報案指出，南台科技大學停車場有人被刀砍傷。消防人員抵達現場後發現24歲黃姓男子頭部、頸部各有約10公分刀傷，雙手均有約10公分刀傷，意識清醒。清洗傷口止血後，送往永康奇美醫院，急救後暫無生命危險。

現場目擊者指出，當時曾聽到爭吵，看到兩人先用安全帽互相攻擊，隨後其中一人就拿刀追砍另一人。遭砍傷的黃男一直流血，最後躺在警衛室等待救援。

涉嫌持刀砍人的21歲游姓男子隨後則自行打電話報警，留在現場等待員警抵達，並被帶回警局。

游男因情緒不穩定，今天下午才在律師陪同下接受警方偵訊。初步了解，游男曾在3月於一間夜店遭黃男毆打，提出傷害告訴；加上近來自己與女友分手，又懷疑黃男從中挑撥。兩人昨晚在停車場相遇，爭吵後發生肢體衝突，全案訊後依殺人未遂罪嫌送辦。

南台科技大學今天發表書面聲明指出，就讀生物與食品科技系的黃男與就讀行銷與流通管理系的游男，昨晚在第六宿舍停車場發生衝突後，校方派出學務處人員及黃男導師前往醫院；游男則由系主任陪同，前往派出所接受偵訊。

校方指出，發生衝突的兩名學生早有嫌隙，昨晚在停車場相遇再生爭執，進而以安全帽互毆。游男氣憤下拿刀砍傷黃男，原因應非外傳的感情糾紛。目前全案已進入司法程序，校方將尊重司法調查。另外，校方也已針對此事啟動輔導機制，避免影響學生課業。