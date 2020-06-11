警政署：全面納管操作槍 6月12日起可報備持有

警政署將全面納管操作槍，為保障原持有操作槍的民眾權益，只要在6個月內報備，可免處罰。聯合報系資料照片／記者李奕昕攝影 警政署今天表示，槍砲彈藥刀械管制條例修正案經公布實施後，自12日起生效，將全面納管操作槍，為保障原持有操作槍的民眾權益，只要在6個月內報備，可免處罰。

警政署發布新聞資料指出，槍砲彈藥刀械管制條例修正案經公布實施後，12日起生效，修法重點將全面納管容易改造成具殺傷力的操作槍，並提高罰鍰。

警政署表示，為保障已持有操作槍的民眾權益，條例修正生效起的6個月內，開放報備持有或自願繳銷，呼籲持有操作槍的民眾在期限內辦理，以維護權益。

警政署解釋，修法前已持有操作槍民眾，可於6月12日至12月11日，攜帶操作槍及身分證明文件，至戶籍所在地警局辦理報備持有或自願繳銷，並填寫相關表格，警察機關完成鑑驗及發照後，就能合法持有操作槍。

警政署表示，未能期限內完成報備程序，依新修正槍砲彈藥刀械管制條例，違法持有操作槍，最高可處新台幣20萬元，切勿以身試法。

警政署呼籲，此次修法後將全面納管操作槍，會持續檢肅非法槍械，維護社會治安及保障民眾生命財產安全。