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學弟刺殺學長命危非因三角戀？凶嫌：我們都有女友
台南永康南台科技大學驚傳出學弟剛殺學長案，游姓學弟持刀砍殺黃姓學長重傷，晚間警方偵訊後，依殺人未遂罪嫌移送法辦；不過游嫌雖承認殺學長，卻否認「因都愛上一個人」而犯案，並非兩人堅持「對感情不放手」，他告訴警方，兩人各有女友，他是因對方「長期霸凌」，還說他的壞話造成女友分手，才憤而行凶。
南台科大昨晚傳出兩名男學生同時喜歡同校一名女生，約在後校門停車場談判，廿一歲游姓男學生突從背包抽出開山刀追砍廿五歲黃姓學長，黃頸部、背部多處刀傷，躲到警衛室求救，緊急送醫傷勢嚴重還在救治。
案發後網路社群有人稱是「三角戀衍生殺機」，不過警方表示，外傳游嫌是因為與學長「愛上同一人」、三角戀引發殺機，不過嫌犯下午在筆錄時表示，他與學長都各有男女朋友，他是因為「長期遭對方霸凌」，還在他女友前說他的壞話，害她的女友與她分手，一時氣憤才行兇。
游姓嫌犯自稱非常後悔，由律師陪同接受偵訊，途中一度泣不成聲，雖然他供稱並非因為爭風吃醋而行凶；不過警方指出， 真正事發原因還需等候被害人接受詢問後，才能夠查證比對雙方說法確定。
警方調查，兩人疑似先前已有傷害官司，仍未和解，校內狹路相逢，游先以安全帽攻擊後，再拿開山刀砍人，砍人後打電話報警，在現場等候警方到達。
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