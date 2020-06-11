淡水高中生砍傷女童 78歲翁衝上前奪刀

新北市淡水區今上午傳出一起男高中生砍傷女童事件，當時女童正在校門口量體溫，準備入校上課，此時男學生突然拿出預藏在書包的30公分水果刀砍向女童。因事發突然，旁人根本來不及阻止，所幸78歲的許姓志工及39歲的江姓教師立刻喝斥，並壓制男學生、奪下刀械，才沒發生更嚴重的憾事。

據了解，男學生平時在校表現正常，近期疑似課業壓力較大，今早因不明原因，從家中攜帶30公分的水果刀到校，並預藏在書包內，且入校後未直接進教室，反而經由校內通道進入附設小學部大樓，朝著量體溫的小學生們走去。

事發當下，男學生一靠近就拿出水果刀快速朝女童砍下三刀，女童毫無閃避機會，旁人也來不及阻止，所幸一旁的許姓志工及江姓教師立刻大聲喝斥，才讓男學生嚇得停下動作，隨後兩人也趕緊將男學生壓制在地，並奪下刀械，才未造成更大傷亡，女童也被送往淡水馬偕醫院治療。