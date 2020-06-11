台中自來水涵洞工程意外 4名工人缺氧獲救送醫

台中市北屯區台鐵高架橋下一處自來水地下涵洞作業工程，今天上午發生4名工人缺氧不適狀況，其中2人先逃出報案，另2人昏厥，消防局獲報將4人送醫，職安單位已要求停工調查。

台中市消防局今天上午11時11分接獲報案指出，北屯區東山路一段台鐵高架橋下，有工程人員在地下管線作業時疑因缺氧昏厥，派遣北屯和大誠分隊，出動消防車8輛、救護車3輛與人員31名前往搶救。

消防人員表示，現場為台灣自來水公司管線工程，當時共有4名工程人員在深約10公尺的涵洞內作業，其中2人疑似缺氧不適受困管內，另2人逃出報案。

消防人員到場後，進入涵洞內將受困的2人救出，逃出的2人也身體不適，4人都送往中國醫藥大學附設醫院救治。

院方表示，共4名患者送醫，其中傷勢較重的2人，到院時意識不清，經治療並施打解毒劑後已恢復意識但仍插管，後續收治加護病房持續觀察治療；另2名傷勢較輕微患者，到院時有頭暈、噁心情形，經給予氧氣治療，後續收治毒物科一般病房。

勞動部職安署中區職業安全衛生中心主任萬榮富表示，經初步調查4名工人當時進入涵洞進行抽水作業，但因空間侷限，未設置換氣設施，且在涵洞中使用柴油型抽水設備，可能因一氧化碳濃度過高造成中毒，雇主違反職業安全衛生法，可依法處新台幣3萬至30萬元罰鍰，目前已停工調查中。