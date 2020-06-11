聽新聞
test
0:00 / 0:00
都愛上她…科大生談判 怒砍學長
台南市南台科大兩名男學生同時喜歡同校一名女生，昨晚約在後校門停車場談判，兩人都堅持「對感情不放手」，口角爭執後，廿一歲游姓男學生突從背包抽出開山刀追砍廿五歲黃姓學長，黃頸部、背部多處刀傷，躲到警衛室求救，緊急送醫；游被警方逮捕，情緒不穩並拒絕夜間偵詢。
醫院表示，受傷的黃姓男子頭頸部各有約十公分刀傷，雙手有約十公分刀傷，無生命危險，持續住院觀察。網路社群上有人稱是三角戀衍生殺機，但警方低調不願證實，僅強調今天上午會持續調查釐清。
這起砍人意外發生在昨晚七點廿三分，目擊者表示兩人談話過程中曾發生口角與爭執，後來發生追砍意外。
據了解，黃姓男子為這所科技大學日間部五年級延畢生，游姓男子是該校學生，算是學弟。校園發生這起凶殺案引起學生震驚，不少人在網路社群分享、討論，教官已分別趕往醫院及永康警分局提供協助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言