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都愛上她…科大生談判 怒砍學長

聯合報 / 記者謝進盛／台南報導

台南永康南台科大昨晚驚傳疑似三角戀情殺，外界震驚，警方逮捕凶嫌。 記者謝進盛／翻攝
台南永康南台科大昨晚驚傳疑似三角戀情殺，外界震驚，警方逮捕凶嫌。 記者謝進盛／翻攝

台南市南台科大兩名男學生同時喜歡同校一名女生，昨晚約在後校門停車場談判，兩人都堅持「對感情不放手」，口角爭執後，廿一歲游姓男學生突從背包抽出開山刀追砍廿五歲黃姓學長，黃頸部、背部多處刀傷，躲到警衛室求救，緊急送醫；游被警方逮捕，情緒不穩並拒絕夜間偵詢。

醫院表示，受傷的黃姓男子頭頸部各有約十公分刀傷，雙手有約十公分刀傷，無生命危險，持續住院觀察。網路社群上有人稱是三角戀衍生殺機，但警方低調不願證實，僅強調今天上午會持續調查釐清。

這起砍人意外發生在昨晚七點廿三分，目擊者表示兩人談話過程中曾發生口角與爭執，後來發生追砍意外。

據了解，黃姓男子為這所科技大學日間部五年級延畢生，游姓男子是該校學生，算是學弟。校園發生這起凶殺案引起學生震驚，不少人在網路社群分享、討論，教官已分別趕往醫院及永康警分局提供協助。

教官 停車場 南台科大 傷害罪

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