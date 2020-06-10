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調查局人事異動 偵辦國安私菸案副主任調升科長

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

調查局今天發布科長升遷、副主任平調名單，共有39人異動，去年偵辦國安私菸案的新北市調查處新店站副主任李應泉，調升新北市調查處國家安全維護及保防科長；台北市調查處大安站副主任呂順正，指導偵破史上最大600公斤搖頭丸，調升公共事務室陳情接待科長；調查局北機站副主任馮國建，偵辦桃園市府前經發局長朱松偉索賄案，調升廉政處科長。

另外，新冠肺炎疫情防疫期間，追查不少假消息的資安站主任張尤仁，他妻子是新竹市調查站副主任李淑嫻，此次也被拔擢升任人事室考核科長；國家安全維護工作站副主任陳東宏，偵辦天道盟份子林韋志刺探、收集中科院機敏情資案，調升國家安全處國安管理科長；東機站副主任劉家榮，平調資安站副主任。

有「緝毒女王」稱號的新北市調查處機動站副主任謝淑美，在新北處期間偵破兩百萬顆一粒眠毒品，此次升任毒品防制處科長，未來負責跨國聯繫；其他包括前台北地檢署襄閱主任檢察官周士榆胞妹周士禎，從資通安全處調查專員，調任資通安全處資安鑑識科代理科長；台北市調查處中山站副主任龍竹筠，調升國內安全調查處財經科長。

呂順正是調查班33期，早年是台北市調查處社聞組成員（現併入）大安站，負責校園與媒體據點，情報分析能力佳，當時也曾協辦過國務機要費弊案，能力備受肯定；呂順正擔任大安站副主任後，偵破「李哥集團」靈骨塔詐欺案，查出主嫌李睿霖詐欺12億元。

2018年呂順正因大安站同仁掌握情資，順利破獲史上最大宗搖頭丸走私案，起出600公斤MDMA（俗稱搖頭丸），市值30億元。至於李應泉是辦案高手，早年在嘉義市站期間，偵破地方上諸多弊案，能力也受高層肯定。

大安站副主任呂順正（圖左）偵破600公斤搖頭丸，調升共事務室科長，圖中為協辦搖頭丸案的美女調查官王騰儀。圖／資料照片
大安站副主任呂順正（圖左）偵破600公斤搖頭丸，調升共事務室科長，圖中為協辦搖頭丸案的美女調查官王騰儀。圖／資料照片

資安 毒品

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