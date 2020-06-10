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越籍男子護孕友出面勸架 未料遭尖刀刺死
越南籍潘姓男子為替陳姓男子處理感情糾紛，今年2月帶刀赴約談判，過程中見雙方發生扭打衝突，竟持刀刺向對方幫忙勸架的阮姓男子，造成阮男失血過多死亡；新北地檢署偵辦此案，今依殺人罪起訴行凶的潘男，而指示潘男帶刀的陳男及其女友則在通緝中。
檢警調查，陳男的阮姓女友疑與前任男友藕斷絲連，被前任男友的余姓妻子嗆聲，雙方才會相約談判。事發當時，衝突原本是2個女子之間的事，但到余女家作客的阮男見余女懷孕5、6個月，擔心她動到胎氣，出面制止，未料陳男見狀也跟著動手，衝突擴大成數人混戰，衍生喋血事件。
阮男因為腹部被潘男連次2刀，受有肺塌陷、血胸和腹血等傷害，最後因出血性休克死亡；潘男雖犯後隨即棄刀坐車逃逸，但仍被檢警循線查獲。
偵訊時，潘男供稱水果刀是陳男叫他帶的，也坦承持刀攻擊阮男，但矢口否認殺人犯意。他辯稱阮男先動手打他朋友，他才會持刀攻擊，「沒有注意次哪邊，我沒有想殺他」。
檢方調查，潘男犯案用的水果刀刃長14.5公分，而死者身上刀傷深達12.5公分，認為潘男有殺人的不確定故意，因此依殺人罪起訴。另外，檢方也建請法院考量潘男自首，審酌是否依法減輕其刑。
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