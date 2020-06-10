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李承翰父病逝 未能和女婿出席全國模範警察表揚

中央社 / 台中10日電

鐵路警察李承翰遭刺死案，鄭嫌一審判無罪，李父備受打擊病逝，李父的女婿莊貽麟今年獲選全國模範警察，他原想找岳父一起北上接受表揚，沒想到對方卻因病過世，讓莊貽麟相當難過。

台中市警察局第六分局偵查隊36歲偵查佐莊貽麟，從警10年來屢破毒品、槍械等重大案件，因表現傑出，獲選今年第56屆全國模範警察。

莊貽麟畢業於中台醫護科技大學，就學期間與李承翰的姐姐相識相戀，原本畢業要從事醫檢師，因同學邀約一同報考警察特考，在因緣際會下轉投警職。

莊貽麟結訓分發後，原在新北市警局新店分局擔任警員，3個月後借調偵查隊開啟刑事生涯，民國104年統調至台中市警察局第六分局，細心認真的工作態度，讓同事及長官都稱讚不已，工作也呈現亮眼的成績單。

提到印象最深刻的案件，莊貽麟分享，他從1件毒品相當少量的線索開始追查，經過3個多月的跟監蒐證，發現對象突然買了10多支棍棒，疑似要火拼，同時跟監查出隱身處所，一舉查獲犯嫌持有制式衝鋒槍等多把槍枝的重大刑案。

對於獲選全國模範警察，莊貽麟表示當時相當驚訝，認為自己只是專注將案件辦好，感謝擔任護理師的妻子支持，讓他無後顧之憂，第一時間就將好消息跟岳父分享，原本想一起北上接受表揚，沒想到對方卻突然因病過世，讓他相當難過，未來仍會秉持一貫的工作態度，繼續為治安打拚。

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