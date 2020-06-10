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影／北市「光頭哥」深夜跑給警察追 仍敗給大陣仗警力

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

理著大光頭的巫姓男子身上藏毒，日前行經台北市中山區的路檢點，心虛拒絕受檢逃逸；他沿路騎車亂竄，遭警攔下後，還拔腿狂奔，最後仍被優勢警力壓制，警方詢後將他依毒品罪嫌送辦。

警方調查，巫男（46歲）本月7日晚上10點多，騎車行經警方在松江、長春路口設置的路檢點，竟拒絕盤查，油門直催加速逃逸。

巫男往巷內亂竄，警方立刻通報線上警網，10多名警力聯合追捕，在松江路160巷口將他攔下；不料，巫不死心，還拔腿狂奔，眼鏡、鞋子及包包散落滿地。

巫男最後仍被優勢警力壓制，身上遭查獲安非他命及毒品吸食器，警方才發現，他因是毒品人口才心虛拒絕盤查，詢後將他依毒品罪嫌送辦。

巫姓男子為躲避路檢騎車亂竄，原來他身上藏毒。記者蔡翼謙／翻攝
巫姓男子為躲避路檢騎車亂竄，原來他身上藏毒。記者蔡翼謙／翻攝
巫姓男子為躲避路檢騎車亂竄，原來他身上藏毒。記者蔡翼謙／翻攝
巫姓男子為躲避路檢騎車亂竄，原來他身上藏毒。記者蔡翼謙／翻攝

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