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航警局台北分局遭質疑辦事不力 反擊網友：內容非事實
有網友在臉書貼文指出，松山機場發生一名泰國移工，遭雇主及仲介強行拉上車事件，他認為整件事很不尋常，「心理時鐘一直響」。航警局台北分局今天表示，該移工疑似精神問題，目前在醫院就醫，待他狀況穩定，再進行後續偵辦。
網友說，他本月8日在松山機場等飛機，一旁的泰國移工，突遭自稱雇主的人士強行拉上車，還不斷稱移工精神異常，要將移工強制送醫；他用手機拍下全程，並通知立法委員陳椒華辦公室助理。
不過，事後才得知，當時是警方主動通知雇主到場，進行處置。網友認為，「雇主及仲介可以這樣把移工帶走？帶去哪裡？警方通知雇主來實施這樣的強制力，似乎充滿問題」。
航警局台北分局今天早上召開記者會，直指該網友貼文內容與事實有出入。
航警表示，當天早上11點多，就獲報松山機場航廈大廳有外籍移工糾紛，到場發現52歲泰國移工疑似精神不穩，不斷稱要搭機返國，接著他主動拿起電話，打給仲介。
由於松山機場並無泰國航線，航警不斷協助該移工與他的仲介溝通，最後移工情緒逐漸穩定，航警便離開現場。
然而，下午又獲報移工遭強押上車，立刻啟動調查，發現他被雇主及仲介帶至北市立聯合醫院松德院區就醫。航警指出，因移工還在治療，將視他精神狀況，進行後續偵辦。
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