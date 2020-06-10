泰國3女子貪圖4千元 走私K毒12公斤來台判刑8年

3名泰國籍女子接受綽號「貓」女子委託從泰國曼公走私毒品來台，去年間「貓」將毒品裝在行李箱連同現金各4000元交付給NATTAYA、KANYARAT，另交付現金2000元及手機交付給LALITA，3名泰籍女子搭機來台後，經財政部關務署台中關關員查獲，查扣近12公斤他命，台中地院今天依毒品危害防制條例罪將LALITA判刑8年，NATTAYA、KANYARAT各判刑7年6月。

合議庭審酌LALITA，NATTAYA、KANYARAT為貪圖利益，漠視法律禁令，自泰運輸第三級毒品K他命進入我國，所為助長毒品流通，並增加毒品被販售而毒害他人，且所私運的私運K他命數量甚鉅，惡性不輕，予以判刑。並諭知3人應於刑之執行完畢或赦免後，予以驅逐出境。

判決書指出，LALITA （40歲）、NATTAYA （34歲）、KANYARAT （44歲）均為泰國籍人士，於去年10月1日前，接受身分不詳的泰國籍成年女子KARAKEAD（綽號貓）邀約，謀議由LALITA陪同另2女各攜帶1個行李箱來台，再由LALITA將該2個行李箱交付在台身分不詳接貨人。

由並由「貓」支付她們往返台灣、泰國的機票、來台的住宿等費用，以及分別給予LALITA現金新台幣2000元、NATTAYA、KANYARAT現金各4000元的報酬。

謀議既定，LALITA、NATTAYA及KANYARAT與「貓」去年10月1日晚間，在泰國曼谷「貓」的居處見面，由「貓」將K他命，夾藏在2個行李箱內，再將行李箱連同現金各4000元分別交予NATTAYA、KANYARAT，另交付現金2000元及手機予LALITA，且請LALITA帶另2女搭機至台灣。