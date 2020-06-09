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吸彩虹煙撞死人稱「被鬼追」 法院依毒駕致死判5年6月

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園吳姓男子吸食新興毒品「彩虹煙」，想被鬼追衝撞前方機車，造成1死1重傷，檢方以看不出他有過失應構成殺人不確定故意，依殺人罪嫌起訴，吳辯稱當天是首次吸毒產生幻覺，沒有要殺人；桃園地院變更起訴法條，今依不能安全駕駛致死判吳有期徒刑5年6月，肇逃部分無罪，可上訴。

死者吳翁的3個女兒均住在南部，每次開庭時都北上到場旁聽，曾當庭說「希望法官從重量刑，還給他們一個公道」，也要吳男摸著自己良心講話；對今天判決結果難以接受，表示吳男都吸毒開車，明顯就是危險駕駛，根本是故意殺人，認為法院根本判太輕，將透過檢察官提起上訴。

起訴指出，吳男（25歲）2018年5月1日下午2點開車經龜山區長壽路，直接朝等紅燈的多輛機車衝撞，造成吳姓老翁死亡、郭姓騎士重傷，事後狂飆1公里自撞才停車，還脫光衣服要攻擊路人。

檢方訊時，吳坦承「當時好像有人追我，前面有機車，但我開很快就撞過去，沒有停是因為後面有人追」。檢方認定，吳當時朝機車衝撞，也非車子失控，「根本看不出有過失」，偵結依殺人罪嫌起訴他。

法院開庭時，吳坦言有錯誤、過失的地方，但沒有想要殺人的意思，否認殺人罪嫌，但坦承有刑法185之3條中服用毒品、麻醉藥品或其他相類之物，致不能安全駕駛致人於死，以及肇事逃逸行為。

法院將吳男送交精神鑑定，結果認為吳吸毒思考已脫離現實，把路人全視為「魔之手下」，為擺脫控制除逃跑沒其他選擇，撞車後還脫光全裸持棍企圖毆打路人，可見吳案發時思考已有嚴重缺損，並脫離現實，推論符合「不可抗拒之衝動」。

判決指出，吳男雖可預見吸食彩虹煙駕車可能造成交通事故，恐衍生刑、民事訴訟，得付出一定代價，一般人應不願意嘗試，加上沒有其他事證可認定吳希望發生死亡結果，不能斷定他有殺人不確定故意，且吳和死者不認識，純因巧合在岔路口遇到，難認有殺人動機，因此變更起訴法條。

法院認為，吳男明知吸食此彩虹煙恐導致妄想、幻覺，仍漠視自身及用路人安全毒駕上路，考量吳坦承犯行、和被害人達成和解，依不能安全駕駛動力交通工具致人於死罪，判吳有期徒刑5年6月。

吳男毒駕撞死人，遭判5年6月。圖／報系資料照
吳男毒駕撞死人，遭判5年6月。圖／報系資料照

殺人 吸毒 毒品

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