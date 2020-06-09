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熱心民眾報案救車中男子 他突發動引擎擦撞員警

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導

1名警方列管的涉毒男子今天一直躺在車上，民眾以為他在車內出事，報警趕去了解；員警叫他下車後，正準備盤查他，他突然上車後發動引擎，警方攔他，他卻加速擦撞張姓警員逃離。全案由高雄市警三民二分局追查中。

據了解，高雄市警三民二分局覺民派出所張姓、陳姓2警員，今天下午3點多，據報在高雄市三民區大順三路316巷，有1男子躺在轎車內，張、陳2員到場，叫下車上的男子，發覺他是警方列管毒品人口，要找支援警力來盤查。

這名男子聽到員警請求支援，突然上車，發動引擎，張姓警員試著攔住他，不料，這名男子未聽制止，加速前進時，撞及張姓警員的右腳，往東逃逸。張姓警員經送高醫治療，幸僅右腳擦傷，並無大礙。

高雄市警三民二分局覺民派出所張姓警員今天下午盤查人車遭撞傷。圖／本報資料照片
高雄市警三民二分局覺民派出所張姓警員今天下午盤查人車遭撞傷。圖／本報資料照片

高雄市 毒品 高醫

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