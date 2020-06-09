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頭份槍擊命案 黃姓主嫌聲押獲准
苗栗縣頭份市pub槍擊命案，涉案主嫌39歲黃姓男子被依殺人罪移送法辦，檢方認為黃姓男子涉犯殺人罪、非法持有槍枝及子彈等罪嫌重大，其中殺人罪又屬於最輕本刑5年以上之重罪，且被告具有勾串共犯之虞向法院聲押，苗栗地方法院中午裁准黃姓男子羈押禁見。
頭份市7日凌晨發生兩派人馬槍戰，新竹市許姓男子下半身赤裸，頭部中槍死亡，全案上午宣告偵破，逮捕黃姓主嫌共6人到案並移送檢方偵辦。
案發後，地方傳出因雙方舊怨談判破裂，且保護費喬不攏等才引發殺機，死者許姓男子在談判過程中疑遭行刑式槍殺，且傳出遭對方脫褲棄於店外的方式羞辱；不過警方上午向外界說明時強調全案是因消費糾紛引發。
死者許姓男子在頭份市投資經營「越南店」，日前凶嫌黃姓男子這一幫有人到店內消費，疑似酒醉發生衝突並在店內砸東西，引起許姓男子不滿，雙方人馬相約在頭份大潤發賣場附近的一家pub「拚輸贏」引發命案。
苗栗檢方及專案小組表示，將持續調查相關人證、物證以釐清案情，苗栗地檢署呼籲民眾冷靜處理糾紛，切莫一時衝動與人發生衝突、意氣用事聚眾鬥毆，造成無法挽回的懊悔與遺憾。
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