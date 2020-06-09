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屏東警3個月內共破獲 4暴力集團及1間製毒工廠
屏東縣政府警察局刑事警察大隊今年4月破獲毒品製造工廠，並查扣3公斤左右的安非他命，與1098包毒品咖啡包，共逮捕45名嫌犯。5月25日至6月5日期間，又查獲4個暴力討債集團。屏東縣警察局表示，防疫期間絕對不容黑幫趁疫情作亂。
據了解，疫情期間，民眾少出門進而轉為使用網路的時間增加，因此販毒集團透過網站販毒，警方接獲警資後，於4月破獲該毒品製造工廠。該工廠內除毒品分裝工具外，還查獲3104公克安非他命，與1098包咖啡包等新興毒品，逮捕45名毒品嫌犯。
此外，警方也在5月25日至6月5日期間，分別破獲屏東、潮州及東港4個暴力討債集團。
警方破獲的這4個暴力討債集團中，平均年齡為25歲至30歲共23名嫌犯，除查扣鋁棒、球棍、鐵棒及現金12萬5千元等，其中有3名嫌犯擁槍，分別為3把手槍、1把空氣霰彈槍及17顆子彈。
屏東縣警察局表示，疫情時期，警方不容黑幫趁「疫」作亂，警方也會持續針對轄內有治安顧慮的處所執行臨檢查察，必要時會聯合縣府主管機關，對不法犯罪場斷水斷電、勒令歇業等。
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