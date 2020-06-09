屏東警3個月內共破獲 4暴力集團及1間製毒工廠

屏東縣政府警察局刑事警察大隊今年4月破獲毒品製造工廠，並查扣3公斤左右的安非他命，與1098包毒品咖啡包，共逮捕45名嫌犯。5月25日至6月5日期間，又查獲4個暴力討債集團。屏東縣警察局表示，防疫期間絕對不容黑幫趁疫情作亂。

據了解，疫情期間，民眾少出門進而轉為使用網路的時間增加，因此販毒集團透過網站販毒，警方接獲警資後，於4月破獲該毒品製造工廠。該工廠內除毒品分裝工具外，還查獲3104公克安非他命，與1098包咖啡包等新興毒品，逮捕45名毒品嫌犯。

此外，警方也在5月25日至6月5日期間，分別破獲屏東、潮州及東港4個暴力討債集團。

警方破獲的這4個暴力討債集團中，平均年齡為25歲至30歲共23名嫌犯，除查扣鋁棒、球棍、鐵棒及現金12萬5千元等，其中有3名嫌犯擁槍，分別為3把手槍、1把空氣霰彈槍及17顆子彈。