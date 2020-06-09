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13年前台大校門砍人去年又刺母 聽判嗆法官不要耍流氓
新北市中和區詹姓男子向母親說「我要娶大陸妹」，母親斥喝「不要亂想了」，他又提議繁殖幼貓賺錢，母親也反對，詹一氣之下拿菜刀狂砍母親頸部，詹母摀著傷口逃出求援。新北地院認為詹因思覺失調症致辨識行為違法能力減低，依殺害直系血親尊親屬未遂罪判他9年徒刑，高等法院今駁回上訴。
因詹的羈押期至15日屆滿，合議庭在宣判完後隨即開延押庭，但詹因不滿書記官記下他口述文字，要求法官「刪掉」，法官回答「你講的我們怎麼可以刪」，詹竟嗆審判長「不要耍流氓好嗎？」
36歲的詹姓男子長期失業，去年1月8日上午11點為了「娶大陸妹」的問題和母親口角，他情緒失控，拿起菜刀狂砍母親頸部。詹母負傷求援，警方獲報後到場制伏。
詹被捕時稱覺得母親講話很傷人，才會失去理智，但沒有想要砍死母親，只是希望母親能跟他道歉；但檢方調查，詹動手時曾喊「我要一刀砍死妳」、「我要砍死妳相不相信」。
詹2007年11月23日時，曾因不滿母親不肯撤銷家暴保護令，持開山刀騎機車到台大校門口，瘋狂砍傷路過的新加坡籍潘姓男子頭部及身體，潘的左手腕幾近斷掌，一名鍾姓女子見狀尖叫，詹走向鍾女拿刀作勢要往她的脖子砍下去時，鍾女嚇得坐在地上，她回神跳起來跑向捷運站，躲過詹的追殺。
詹姓男子瞄到旁邊有名來台念語言的美國學生Michael，轉而將Michael右手臂肌腱砍到完全斷裂。詹行凶後，搭計程車到中和向警方自首。
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